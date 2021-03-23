早前衞生防護中心健康促進處主任何理明在記者會上說，少數族裔在文化及宗教因素上較易染病，Judy感到政府把少數族裔標籤化，「我對政府感到好失望，明明是政府對少數族裔的防疫資訊發佈不足，卻反過來指摘少數族裔」。

社工Zaiq亦認為很多人對少數族裔都有誤解，例如在重廈大廈門外見到有些非華裔人士口罩戴不好，露出鼻子來，甚至不戴口罩，「其實嗰啲好多係揸行街紙嘅人，唔係我哋呢啲一直喺香港生活嘅人，大家唔識分我好明白，但係我哋會識得分。我哋識得分嗰啲唔係香港人，我哋喺呢度大，喺度讀書，知道咩係合法、咩係唔應該做」，他希望香港人不要把所有非華裔面孔人士一概而論。

有心人協助 與民主派同派物資

Zaiq指出，不應把矛頭放在少數族裔身上，「公平地說，疫潮第一、二、三波，都沒有特別多少數族裔，第四波少數族裔才有份，第四波不因為少數族裔而產生，而看回頭三波，當時都有不同的政策漏洞，例如飛行員可豁免檢疫和隔離，但病毒不會理你是誰，會攻擊所有人，所以少數族裔不是起因，而是受害者」，認為少數族裔的痛苦跟大部份香港基層面對的痛苦其實一樣。

熟悉少數族裔事務的尖沙嘴西區議員陳嘉朗（Leslie）與重慶大廈的商戶和街坊相當稔熟，他指出，去年初疫潮爆發，本港鬧口罩荒，他知道區內有些很有心的印度商人，在海外搜購了大批口罩，卻礙於人手有限，不懂如何派發，於是Leslie找他們合作，由民主派區議員和少數族裔社工一起幫忙包裝、派發。

「大家要留意返，點解咁多少數族裔確診，呢班係咪不務正業呢？好多人以有色眼鏡去睇南亞裔，最早其實係喺中九龍幹線嘅一班地盤工人，佢哋係為我哋修橋補路嘅工人，係幫緊香港建設嘅人。」Leslie說。