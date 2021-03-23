【本報訊】47名民主派被控違反國安法，至今僅11人獲准保釋，牆內的人鬥志不減、牆外的人繼續探望打氣。劉頴匡女友黃于喬昨到荔枝角收押所探望，指劉「仲笑得出，好堅強」；立法會前議員張超雄探望「長毛」梁國雄後指梁不懼牢獄，但年紀大腰需要「拉吓筋」，更關心前日被押回港八人的情況。

日日睇《蘋果》 「汁都撈埋」

黃于喬昨早偕深水埗區議員劉家衡探劉頴匡，她指劉「日日睇《蘋果》，睇到汁都撈埋」，對外面的事比她還掌握，呼籲「大家關注吓12港人，唔好放低佢哋」。劉家衡則指劉頴匡即使將面對數以年計刑期，仍很堅強面對。

張超雄則指梁國雄很擔心運動中的友人、剛剛被押回港八人的安全等，「唔想見到越來越多朋友入嚟」。

職工盟前組織幹事譚駿賢和西貢區議員何偉航到羅湖懲教所探望吳敏兒後指，吳精神不俗惟仍受腰痛困擾，「因為張床係硬啲，要定時覆診」。獄中她靠看書及寫信打發時間。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯昨再探訪余慧明，指「一日收到20幾封信，要講吓點樣回覆畀市民」，呼籲未收到回覆的市民耐心等候。余慧明丈夫許先生亦有探望，指妻子精神不錯，已轉到大倉還押。

民主黨前主席胡志偉獄中來信，感嘆中共閹割選舉令香港民主路一夜倒退，最悲涼是未來只剩下忠誠的廢物治港，現時時間充裕希望大家提供書單，「讓我們也為香港的未來在層層限制下，思考出路，相信會對我們經歷的旅程有重要的反思、反省的作用」。