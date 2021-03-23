【中港融合】

【本報訊】香港警隊正式成為「大灣區警察」，據悉「粵港澳大灣區警察協會」已在中央批示和特區政府支持下於2月6日成立，3.8萬港警及保安局人員自動入會，該社團在港的註冊地址在灣仔警察總部。浸大新聞系高級講師呂秉權指出，協會成立後可整合粵港澳正式及非正式的交流渠道，料未來會加強在港的高科技監控。

據悉，中央期望粵港澳大灣區警察協會的成立可聯繫粵港澳大灣區警察，亦方便內地支持香港警隊不同需要，包括住屋、度假及旅遊等，故在中央批示及香港特區政府支持下成立協會，警察四個職方協會主席會擔任粵港澳大灣區警察協會執委，全體3.8萬警務人員自動入會，警察福利部會代逾3.8萬警員支付首年100元人民幣會費，本港其他紀律部隊人員則成為「聯繫會員」。

該社團今年1月在香港登記，香港警務處社團註冊資料顯示，地址為灣仔警察總部警政大樓40樓，屬警隊人事部辦公地點。中國內地會址則為珠海市淇澳島淇沙灣酒店，2月6日舉行揭牌儀式。

協會會徽徽面以藍、白作主色，以白底藍字註明協會的中英名稱，中文則使用簡體字。徽面內圓圖案類似中國警徽，含中國國旗、盾牌、松枝等元素，國旗下為港珠澳大橋圖案，寫有粵港澳的英文縮寫「GHM」。

學者：加強雙方互換情報

廣東省社會組織管理局網頁列載的「粵港澳大灣區警察協會」資料，成立時間為今年2月6日，「法定代表人」顯示「暫無數據」，住所顯示為「珠海市香洲區吉大路4號」。協會亦開設微信公眾號，但廣東省公安廳開設該會網頁連結卻已失效。

浸大新聞系高級講師呂秉權指出，粵港澳警務合作廣泛，協會正名化後，可整合過往交流渠道，加強雙方互換所需情報。過去參與粵港澳警務合作的中山市副市長、市公安局局長鄭澤暉是大數據大範圍監控的領軍人物，已加入中央駐港國安公署，料會向香港輸入高科技監控技術。協會成立後，北京和廣東省對於香港警方的上下級關係會更突出，未來警察的重要任務會為維穩。

對於警隊及管理層在粵港澳大灣區警察協會的角色及代繳會費是否涉及公帑，警方至截稿未有回覆。