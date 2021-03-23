【本報訊】47人因參與或組織民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪，案件3月初提堂後，至今仍有36人遭還柙。民主黨前立法會議員尹兆堅昨向高等法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰聽罷陳詞後，拒絕尹的申請。尹步入羈留室時怒喊：「DOJ（律政司）等天收！砌詞！」他同時勉勵同路人：「撐住呀！」

案件昨11時半在高院進行，警方如臨大敵，派出逾30名軍裝警在庭外戒備。尹由資深大律師夏博義及大律師譚俊傑代表，律政司則改派署理高級檢控官羅天瑋代表。尹出庭時精神不俗，在犯人欄坐下後，隨即向家人及親友點頭並揮手示意。聆訊期間，尹不時向妻子「戚眉」，妻子點頭回應。上周獲准保釋的黃碧雲亦有到庭，散庭後即擁抱及安慰尹妻。

尹的議助苦笑言「保釋唔到就係心理準備」，透露尹即使身處獄中，仍關心石蔭區議會職務，一眾辦事處職員已做好預備，安排往後區務。同案至今只有11人獲准保釋，岑子杰、毛孟靜、梁國雄及鍾錦麟將於本月29日及31日申請保釋，一旦失敗須還柙至5月31日再訊。

林卓廷7.21案押後再訊

此外，同案不獲保釋的民主黨林卓廷涉7.21暴動及妨礙司法公正兩案，昨在區院提訊，分別押後至5月11日及6日，待同案被告申請法援後再訊。林精神飽滿出庭，原在兩案中皆獲准保釋的他，昨透過大狀表示放棄保釋，離開時與支持者揮手道別。

林卓廷及六名年齡介乎26至48歲的男子，被控一項暴動罪，指他們前年7月21日在新界港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。林另涉前年7月6日的光復屯門示威後，要求他人刪除示威影片，被控意圖妨礙司法公正等共四罪。

案件編號：HCCP141/21、DCCC 958、1160/20