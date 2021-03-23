【本報訊】聲稱到場調停衝突的「飛天南」吳偉南，被拍到多次向群眾揮動粗身木棍，飛天南昨辯稱群眾先「壓」向村民，其間他遭人用硬物打臉。惟庭上多度回帶再播片，他也未能標示出施襲者，畫面上亦不見他受襲。飛天南稱向群聚揮棍是出於自衞，向倒地人士揮棍，則是叫那人「縮開腳」，以免對方「戟」到他。

稱搶棍保護自己 沒打中人

飛天南昨日稱雙方在英龍圍牌坊對峙期間，村民沒有手持武器，只有一位老人家手持雨傘。其後聚集人士「壓」向村民，雙方開始衝突，群眾推跌一個水馬；飛天南指，有人右手握硬物，出拳襲擊他的鼻和臉，導致他受傷倒地。片段中飛天南曾經數次摸鼻，他表示是因為遇襲後，鼻子「好痛」和流血。

法官葉佐文問施襲者身在何處，飛天南指「畫面影唔到」。辯方再播另一片段，請飛天南標示畫面中的施襲者，惟他多度要求回帶再播片後，表示畫面上看不見，最終只能粗略推斷受襲時間。

他稱受襲後，一名穿深色衫男子在他身旁手持木棍，他感覺受威脅，遂即時搶走木棍，「因為我要保護自己，唔畀人再傷害我。」在此之前，吳並無手持武器。吳又解釋，群眾向他掟路牌、燈等硬物，揮棍是要驅離群眾，強調木棍沒打中人。

吳身旁其後有戴橙色頭盔的人倒地，他稱該人與另一名戴白色頭盔的人互相「戟親」，橙頭盔男絆倒在地。吳的小腿亦「戟到」橙頭盔男的小腿，他稱擔心會被絆倒而再受襲，故揮棍叫對方「縮開腳」，但由於橙頭盔男沒攻擊他，故他也沒打在對方身上。此外，辯方一度指群眾壓向牌坊方向，控方打斷指不明白「壓」的意思，葉官亦詢問用「行」字會否較為適當和中性。辯方大狀最後更正字眼應為「推進」。