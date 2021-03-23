西九文化區M+博物館藏連日被中聯辦喉舌瘋狂批鬥，建制專欄作家屈穎妍先指當年動用1.77億元公帑購入希克藏品「嗅到官商勾結的味道」，《大公報》續大篇幅報道，社評直指「藝術為公眾服務」，借艾未未「豎中指」作品批鬥其對天安門作不文手勢「有強烈政治傾向」，認為政府是時候予以正視。

M+在事隔兩日後，始於24日凌晨回覆傳媒查詢周三（24日）凌晨，M+回覆《蘋果》查詢時，證實沒計劃在開幕展覽中，展出館藏之一、艾未未向天安門豎中指的作品《透視研究：天安門》（1997），稱只會展出部份經挑選之作品開幕之用，強調會遵守香港法律，秉持最高的專業操守。發言人未有回應另外3張同屬《透視研究》系列的豎中指作品屆時會否展出。

西九文化區M+博物館藏連日被中聯辦喉舌瘋狂批鬥，建制專欄作家屈穎妍先撰文暗指，當年動用1.77億元公帑購入希克藏品「嗅到官商勾結的味道」，《大公報》大篇幅在頭版及A2版針對M+，指其燒公帑、「天價偽術品你識欣賞咩？」社評更直指艾未未豎中指作品「對天安門作不文手勢，不是低級趣味，就是有強烈政治傾向」，認為政府是時候予以正視。

特首林鄭月娥周二（23日）見記者時，表明香港已實施《國安法》，若有文化工作與《國安法》有衝突，一定會嚴肅處理；又指現任西九文化區主席唐英年親自促成M+博物館的大型捐贈，「對唐先生有百份百信任」，唐即發聲明回應指必會秉持法律，遵守法律，包括《基本法》及《國安法》。

兩人均未有正面回應西九文化區管理局是否已決定在M+博物館年底的開幕禮上，收起異見藝術家艾未未向天安門廣場「舉中指」的作品。

強調M+遵守香港法律

M+事隔兩日後，至24日凌晨始回覆傳媒查詢，明確表示「沒有計劃於開幕展覽中展示艾未未的《透視研究：天安門》（1997）」，稱作為一間在香港營運的公共博物館，M+「定會遵守香港法律，並會秉持最高的專業操守」。

M+又指，其責任是確保藏品及展覽以專業、客觀和持平的方式呈現；作為公營機構，擁有符合國際標準的完善收藏政策，由M+董事局核准及制定嚴謹管治架構及程序，並根據有關政策及機制發展收藏策略。

發言人續指，M+現館藏接近8,000件作品，包括希克藏品1,510件作品，但只有部份藏品將於年底博物館開幕時展出，回應指，在挑選展出作品時，團隊會考慮作品與展覽主題和背景的關係，以及遵從上述的原則和政策。

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