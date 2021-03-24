立法會工務小組今早討論有關新界西堆填區擴建的撥款申請，涉及442億，最終議案討論近1小時，在13票贊成、2票反對下通過同意交付財委會，兩票反對來自同屬新界西的實政圓桌田北辰及熱血公民鄭松泰。

工務小組今早討論有關新界西堆填區擴建工程，選址為屯門稔灣、即現有新界西堆填區附近。政府指新界西堆填區於2026年飽和，預計擴建後足夠使用30年。有議員質疑以堆填區處理廢物的方式過時，不符政府2035年零堆填的目標，政府稱即使有「轉廢為能」設施，仍有少量垃圾不可燃燒及回收，需要透過堆填處理。

同為新界西直選議員的工聯會麥美娟、民建聯梁志祥關注環境、交通問題，要求環境局做好配套工程，對周邊居民負責，梁志祥期間質問環境局，擴建堆填區時要做幾多次爆破工程，會否2、3日做一次？與會的環境局副局長謝展寰解釋，工程期間不會日日做爆破，預計1個月做2、3次，但「垃圾嘅堆填就係日日做」。

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