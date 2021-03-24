歌舞群組引爆本港第4波武漢肺炎疫情，導致至少11人死亡，當中最多人染疫的舞廳之一、旺角金雞廣場3樓「金儷星」（全名「金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞」）的持牌人早前因觸犯《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被民政事務總署轄下牌照事務處票控，案件今日（24號）在九龍城裁判法院審理，有關持牌人被判罰款20,000元。

案情透露，該會址在去年11月期間，未有遵從食物及衞生局局長按第599F章就會址發出的相關規定及指示，包括未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩；在有關處所安排現場表演，部份表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔。

民政事務總署發言人強調，獲該署簽發合格證明書的會址屬第599F章下的表列處所之一，須遵從政府發出的相關規定及指示。表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。民政事務總署稱會繼續積極採取嚴厲執法行動，在全港各區會址加強巡查，確保處所負責人及訪客緊遵預防及控制疾病規例下的相關規定。

另一播毒場所亦遭檢控

位於旺角洗衣街39號金雞廣場3樓的金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞，至少92名患者曾到訪，是歌舞群組的重災區。歌舞群組最終累計11人死亡，其中1名死者曾到訪金儷星。歌舞群組涉及多處場所，除檢控金儷星，民政事務總署轄下牌照處本月初亦向法院申請傳票，向「播毒」場所之一、尖沙嘴加拿芬道百樂會負責人，及1名涉嫌在該處組織群組聚集的顧客提出檢控。

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