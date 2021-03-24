港府為紓緩武漢肺炎對零售行業帶來的影響，成立「防疫抗疫基金」，支援多個受疫情重創的行業。49歲保安員去年4月就兩間美甲店提出申請遭拒後，再以相同店舖名稱訛稱經營17間美甲店，企圖欺詐186萬元資助，被控兩項企圖欺詐罪，今日在東區裁判法院提堂。裁判官將案件押後至5月20日再訊，準備轉介往區域法院，被告獲准以5,000元現金擔保。

被告唐康繼（49歲），被控於去年4月12日至5月15日虛假地向政務司司長辦公室轄下的人力資源規劃及扶貧統籌人員聲稱經營兩間「六月茶」店舖，並就兩宗零售業資助計劃申請發放16萬元援助。另一項控罪指他於去年5月20日至7月20日訛稱在港九新界17處地方經營美甲業務，並向該處提出申請美容院、按摩院及派對房間資助計劃170萬元援助。

據知，去年6月，該辦公室審查發現被告聲稱以「六月茶」提出16萬元的援助申請不符合資格，於是拒絶。兩日後，被告再提出以「六月茶」名義經營17間美甲店，提出170萬元的申請，惟其提供的舖面及裝修均屬同一款式，因此該部門將資料轉交警方作出跟進。去年7月，警方拘捕被告。

【案件編號：ESCC608/21】

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