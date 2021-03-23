【本報訊】港人違泊嚴重，俗稱「牛肉乾」的定額罰款告票每年為庫房帶來可觀收入，今年「牛肉乾」收入高達8.98億元，財政預算案預計明年更突破十億，即要抄超過310萬張告票才能達標，惹來駕駛人士質疑警方為跑數濫抄牌。其實警方近月抽調人手設立「D更」特別更，每日朝九晚五負責巡邏「環頭」內違泊黑點，遇有違泊車輛即派「牛肉乾」，絕不手軟，又以粉筆畫記號的原始方法記錄車輛停泊時間。有業界批評，警方做法落後，亦難以證明車主違泊。

據悉，警方打擊違泊的「D更」人員，出勤時會帶備多種顏色粉筆，當懷疑有車輛長期霸佔車位便於車胎旁地面畫上「括號」標誌，並拍照存檔及記錄時間、地點、車輛等資料。據了解，若車輛因停泊於泊車處超過24小時而被警方票控，車主或司機認為有爭議，便需提供相關的證據，證明車輛在該段時間內，曾離開車位。

促效日韓增電子感應器

香港汽車工業學會會長李耀培指出，事件中的傷殘人士泊車位未有列出不得停泊超過24小時，估計車主未必清楚違例詳情。他建議車主裝上攝錄機及拍攝，一旦遭票控可用片段證明清白。

他又指，現時警員用粉筆畫記認的做法落後，因為若車輛駛離再重回，粉筆迹能印上車胎，不能證明車主是否違法停泊，建議效法日本、韓國等，在泊車位引入電子感應器，車主需透過電話入錶，當泊車時間快將完結前，會收到入錶通知。