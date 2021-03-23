【鳥籠都市】

【本報訊】人大常委會日前公佈下周一及周二開會修改《基本法》附件一和附件二，閹割港選舉制度，特首林鄭月娥昨再表明，立法會日後處理有關條例草案要越快越好，又將北京出手修例責任，不點名推到以往特首及港府身上，指他們對問題「視而不見、見而不理」。惟立會前主席曾鈺成唱反調，指審議工作不可能太快完成，否則就變成橡皮圖章。學者斥林鄭諉過於人，無非想推卸破壞兩制的責任。

林鄭昨早出席行會前表明歡迎人大常委下周開會，又稱會分秒必爭，爭取在「好早」時間提交相關條例草案供立法會審議，重申會為立會創造最多時間審議相關修例，包括暫緩其他政府法案。她又說由於未來12個月有三個重要選舉，故會盡早提交本地條例修訂，而立法會主席已表示全面配合，相信可能會舉行密集式會議。

兩制未完善 特首諉過前任

林鄭出席《香港經濟峰會2021》時致詞時，又再為中央「完善」香港選舉制度背書，指出香港「病源」是沒有全面落實一國兩制，又指出如香港人民心不回歸，仍然抗拒中央，再多的生機也恐怕難以落實和發揮。

林鄭形容，一國兩制實行上時有漏洞，令鼓吹「港獨、自決」可以在港討論，外國勢力在港「興風作浪、危害國家安全」，未有將中央依憲法及《基本法》行使的權力，以及港府高度自治權「有機結合」，反問為何中央「解釋」《基本法》會成為一個「禁忌」？她更不點名將上述問題歸咎以往特首及港府，指不單是特首或港府，很多人處於重要位置，都可從他們自身角度完善一國兩制，「但他們都視而不見，或見而不理」，令相關問題累積至今，加上經過修例風波，令中央「忍無可忍」，決心「完善」本港選舉制度。

對於要立法會加快審議選舉法，曾鈺成接受「灼見名家」訪問時卻與林鄭唱反調，認為審議修例不可能太快完成，「如果有數百條條文，開兩次會就完成審議，那還不是橡皮圖章？」

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則認為，林鄭的說法只是諉過於人，他深信林鄭自知所作所為破壞一國兩制，故要為自己找下台階，若果林鄭認為房屋問題是深層積累的矛盾，她的責任就更大，因為她曾經出任房屋及規劃地政局常任秘書長，又在曾蔭權年代出任發展局局長，房屋政策出問題，林鄭本身亦有責任，但現在卻以謊言掩飾過往作為。