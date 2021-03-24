政府今晨就停打BioNTech復必泰疫苗「彈弓手」屢改決定，先停打，後復打，最後又宣佈停打，令社區疫苗接種中心醫護人員無所適從。有接種中心承辦商透露，早於7時半已收到政府通知，稱可能要暫停打針，約半小時後通知要停打的是復必泰，但不足10分鐘又稱可以繼續打針，至9時再叫停。政府於早上10時，才「施施然」向外界發稿正式公佈停打復必泰的消息，其間有接種中心已為逾百人打復必泰。

有接種復必泰的社區疫苗接種中心承辦商表示，今早首先於7時半接到公務員事務局的中央指揮中心通知，稱有可能要暫停接種疫苗，今日也不會有疫苗運到接種中心。7時57分，接種中心再收到公務員事務局電郵通知，指所有接種中心暫停接種復必泰，但於8時07分又收到通知，指可以繼續接種疫苗，之後於9時才收到通知正式暫停接種。

消息指，今晨政府「唔打又打」之際，多個接種中心都有為市民接種涉事批次的復必泰疫苗，當中觀塘曉光街體育館有逾百市民接種了復必泰。元朗體育館社區疫苗接種中心亦有數十人接種復必泰。

聶德權稱「彈弓手」因香港有兩批次

對於有疫苗中心「唔打又打又唔打」，以及港府較澳門遲近逾一小時才發出叫停公告，負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今午在記者會上被問到事件時，指由於本港有兩批BioNTech復必泰疫苗，故要確認是哪一批次的疫苗有問題，因理論上不涉事的批次是可以打針的，故引致混亂，加上全港BioNTech復必泰疫苗接種中心有19間，聲稱所以接收指示時間有先後分別。

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