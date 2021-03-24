港大醫學院早前宣佈，計劃招募100名健康人士參與混合式接種疫苗（「溝針」）研究，參加者會先接種BioNTech疫苗後再接種科興。無獨有偶，澳門及香港政府今早宣佈，因收到復星書面通知，發現多個德國BioNTech生產的武肺疫苗的西林瓶封蓋有包裝瑕疵，需要立即暫停接種，港大研究隨時大派用場。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今早指，會將「溝針」計劃參加者與接種2劑BioNTech或科興的人士作比較，又相信「溝針」不會加強參加者的疫苗副作用。

孔繁毅在港台節目中稱，研究招募50至100名、18歲至60歲的健康人士參與研究。參加者會先打BioNTech疫苗再打科興疫苗，港大會定期為他們抽血了解其抗體水平，並將有關數據與其他同年齡接種2劑BioNTech疫苗或科興疫苗人士比較。

孔繁毅認為，早前有研究顯示，「溝針」得出的抗體及保護力會更好，希望收集相關數據；又認為2款疫苗都安全，而且參與研究人士主要是年輕及健康人士，相信「溝針」不會加強他們注射疫苗後的副作用。

料首宗打BioNTech後死亡個案與疫苗無直接關係

對於一名66歲男子本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症（「三高」）接種BioNTech疫苗後死亡，成為首宗本港接種BioNTech疫苗後死亡個案。身兼疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人的孔繁毅指，委員會今日將開會討論有關個案，得悉死者生前有長期病患、「三高」及吸煙習慣，故相信死因很大機會與疫苗無直接關係。孔續指，委員會亦希望商討接種第二劑疫苗時間的寬限安排等情況。

對於美國有報道指英國阿斯利康疫苗的數據過時，孔指專家委員會不時向藥廠索取最新資料，目前仍顯示阿斯利康疫苗安全有效。

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