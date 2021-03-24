政府預留約84億元公帑採購及開展接種武漢肺炎疫苗計劃，市民可到社區疫苗接種中心等地方接種疫苗，當中包括逾2,100間私家診所提供科興疫苗接種。有傳媒報道指，香港大學深圳醫院呼吸系統科主管許建名於中環開設的診所，可讓持雙程證的內地人士免費接種科興疫苗，涉違反政府規定。許建名回覆傳媒時反歸咎政府欠清晰指引，並指政府系統能用任何證件號碼登記打針。食衞局證實，持雙程證的人士不符合計劃接種資格，會適當跟進個別投訴。

網媒「香港01」記者日前到許建名於中環中建大廈16樓813醫療中心內開設的診所，假裝為內地親友登記接種科興疫苗。診所職員向記者表示，能以雙程證或護照登記，毋須出示身份證；報道更引述職員稱若不見醫生，則毋須繳交診金，可免費打針。報道又提及，診所內有一對約60、70歲居於深圳的夫婦，以探親簽證來港，並於該診所接種科興疫苗，揚言「這醫生特別好，而且是全免費」。

許建名反指當局指引欠清晰

根據政府規定，只有持香港身份證、領事團身份證、申請香港身份證收據，或豁免登記證明書的人士才能參與疫苗接種計劃，當中不包括持雙程證人士，意味許建名的中環診所涉違反相關規定。

《蘋果》曾致電許建名的中環診所，診所職員要求記者以電郵聯絡許建名。記者已電郵向他查詢，有待回覆。「香港01」報道引述許建名的回覆，他反稱政府欠清晰指引，直指政府系統用任何證件號碼也可以登記打針，又指沒有就注射疫苗收費，故沒有以此圖利。他稱已向衞生署釐清相關規定，亦即時取消非香港人的預約申請。至於已打第一針的不符合資格人士，他則以安全及人道為由，會安排打第二針。

食衞局無回應會否終止協議

食衞局回覆《蘋果》查詢時，只持有內地通行證（即雙程證）的人士，並不符合接種資格，又稱預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所接種疫苗時，須攜帶相關的身份證明文件，有關要求同樣適用於私家診所。至於許建名有否違犯協議，政府會否考慮終止與他的診所簽訂協議，局方沒有回應，僅稱會適當跟進個別投訴。

根據新冠疫苗資助計劃的條款，如政府有合理理由認為相關醫生或醫療團體於提供醫療服務時並非專業，或有行徑令人懷疑其專業、誠實、聲譽及能力可以適當地提供醫療服務或履行協議，或不能遵守協議中的條款或食衞局或衞生署的方向，政府都可以透過即時書面通知，終止與相關醫生或醫療團體的協議。

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