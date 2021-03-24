中國上海復星醫藥與德國BioNTech合作生產的BioNTech復必泰疫苗，因批號「210102」疫苗的西林瓶封蓋有包裝瑕疵，港澳兩地今起煞停接種BioNTech復必泰疫苗，但港府較澳門遲逾一小時才發出公告，即接種中心開門後兩小時始通知，一度惹起混亂，大批已預約市民「摸門釘」。衞生署今早與復星舉行緊急會議跟進事件，公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始教授和衞生署署長陳漢儀醫生下午2時半就疫苗接種計劃會見傳媒，料交代叫停接種BioNTech復必泰疫苗事件。《蘋果》將現場直播。

直播連結

《果燃台》

《蘋果》YouTube

《蘋果》facebook

陳肇始：今早接獲復星通知已立刻通知接種中心

陳肇始中午出席立法會會議時見記者，提及有關叫停BioNTech復必泰疫苗，指政府今早收到復星的書面通知，指接種批號為「210102」的疫苗瓶蓋有包裝瑕疵，因此需進行調查。陳引述復星指，目前「未有發現任何理由（認為）產品安全係有風險」，但為謹慎起見，暫停接種直至調查完成為止。陳並指，本港引入的另一批號「210104」的疫苗亦會暫停接種，強調屬預防性措施，確保疫苗接種安全。

陳強調，目前不清楚有多少市民已接種相關批次的疫苗，指當局在收到復星通知後，已立刻透過控制中心通知接種中心最新消息，衞生署正與復星醫藥舉行緊急會議，有更詳細資料後適時公佈。

負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權則說，復星是今早以書面通知衞生署有關情況，衞生署正同復星開會商討，政府會發短信通知已預約的市民有關消息。

此外，陳肇始今天回應時出現小插曲，三度將「瑕疵」一詞讀成「瑕辟」。

上海復星醫藥：未有證據表明相關批次疫苗有安全風險

上海復星醫藥（集團）股份有限公司亦發公告，表示已於今日通知香港和澳門相關主管部門暫停接種批號為「210102」的疫苗，指發現少量供應香港和澳門的疫苗批號為「210102」產品西林瓶封蓋有瑕疵，並指今次是出於謹慎性考慮的決定，強調未有證據表明相關批次產品安全可能存在風險。復星又稱，亦將封存供應香港批號為「210104」的疫苗產品，不再發送至各接種點，直至另行通知，預計暫停疫苗使用並作封存，不會對集團的正常生產經營造成重大影響。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！