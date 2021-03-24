近日有長者在公立醫院急症室等候入院期間死亡，引起社會關注。食物及衞生局向立法會提交資料顯示，2019/20年度急症室病人接受診斷後，平均入院等候時間為67分鐘，但不包括等候診斷時間，當局亦未有提供按急症室分流類別的病人等候入院時間，有議員質疑未能反映實況。

議員蔣麗云今日在立法會上表示，近日收到投訴，指有病人被分流為次緊急類別，在急症室等候約3小時後死亡。她認為，當局指急症室病人平均入院等候時間為67分鐘，未能反映實況，要求當局按5個分流類別紀錄病人等候時間。不過，食衞局局長陳肇始回應時未有承諾，僅稱醫院管理局會檢視有關數據，如有便會提供。

陳肇始指，公立醫院急症室實施分流制度，護士會按病人情況輕重分5類，以制訂治理先後次序，過去5年急症室求診病人中，約四成屬危殆、危急、緊急類別，餘下六成被評為半緊急及非緊急。她指，被分類為危殆病人毋須等候，獲優先治理，非緊急病人或需等候較長時間；另一方面，醫院管理局實施多項措施提升服務量，如增加急症室人手及病床等。

醫學界議員陳沛然則關注到急症室分流站護士工作量，當局有否相關指引和支援措施。陳肇始表示，醫管局有相關指引，亦會不斷更新。她指，當病人需要入院但未能上房，其間需護士護理或醫生覆檢，會增加急症室整體壓力，當局會與不同部門如內科等商討，盡量加床，安排有需要病人盡快上房。

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