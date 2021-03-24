去年5月市民發起「5.27反國歌法反國安法包圍立法會」等活動，當日警方以WhatsApp群組分享交通資訊，但對話內容遭偷拍兼在網上廣傳，群組內兩名女警事後接獲多通滋擾電話。一名涉案男文員否認兩項不斷打電話罪，案件今日在東區裁判法院審訊。

被告為文員吳啟鑫（32歲），兩名事主分別為蕭姓女高級警員56170及岑姓女警長55519。控罪指，被告於去年5月27日在無合理因由下不斷打電話，對兩人造成騷擾。

任職港島區電腦組的岑姓女警長55519供稱，當日收到消息指有人參與堵路阻礙市民返工，於是警方以「20200527CP」WhatsApp 通訊群組，將港島區交通及路面情況資訊發放給當值同事。

她於當日早上約8時30分收到電話滋擾，來電都「唔出聲或講粗口」。其後發現自己的電話號碼被人以帖文方式上載至連登討論區，於是她於大約9時將電話更改設定，封鎖電話簿內沒有紀錄的來電。根據控方呈堂的通話紀錄，由8時36分至8時53分期間，岑接聽了3個不明來電。

岑續稱，即使更改設定，電話仍不斷有訊息顯示封鎖的來電數目。她稱來電令她情緒受壓，需加倍集中精神處理工作，亦延遲將最新交通情況發放給群組內工作的同事，直至當日下午5時停用此電話號碼為止。

辯方盤問指，控方指稱由被告手機號碼打出的電話，根據資料最早為9時54分，當時女警已調校至來電轉駁功能，因此不能指其煩擾由該來電造成。女警不同意，指看到訊息提示紀錄都感困擾。她承認不會查看每個封鎖電話，但每相隔15分鐘便會看到攔截訊息。直至今日上庭作供，看到通話紀錄，才得悉被告的電話號碼。

現任港島總區情報組一隊蕭姓女高級警員56170作供指，當日早上約8時50分開始接獲不明來電，但她從不接聽電話簿以外的來電。蕭指電話同時接收資訊，但同一時間卻有不明來電，「好似針對性，擔心唔知有咩情況」。

她又稱，友人傳來一張在港鐵車廂拍攝的屏幕截圖，當中顯示其姓名及電話號碼的相片，令她擔心號碼已外洩，受人攻擊。在辯方盤問時，蕭姓女警員承認未接聽不明來電，「一個都冇接」。

案件繼續審訊。

【案件編號：ESCC2475/20】

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