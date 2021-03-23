【本報訊】國產科興疫苗未於任何醫學期刊發表第三期臨床研究數據，卻不斷自行公佈研究數字。路透社報道，科興疫苗最新發表有關兒童及青少年接種後的數據，指於第一及二期臨床研究涉及逾500名3至17歲兒童及青少年，發現他們接種兩劑疫苗後產生的抗體水平，較18至59歲人士及長者高，惟有關數據同樣未有在同行評審的醫學期刊發表。

現時本港引入的科興及BioNTech復必泰疫苗，只建議分別於18歲或16歲以上人士接種。路透社引述科興生物醫學總監曾剛在一個記者會上表示，科興最新發表有關兒童及年輕人接種後的數據，指於第一及二期臨床研究中，有逾500名3至17歲兒童及青少年參加，接種低劑量或中等劑量的疫苗，與接種安慰劑作比較。

未在醫學期刊發表

結果顯示，兒童及青少年接種後產生的抗體水平，較18至59歲人士及長者高；3至11歲兒童接種低劑量疫苗即能產生良好的抗體水平，12至17歲接種中等劑量疫苗亦可產生良好的抗體水平。研究指大部份兒童及青少年的副作用輕微，只有兩名兒童接種低劑量疫苗後發高燒，但沒提供詳情資料，有關數據亦未有在醫學期刊發表。

另一方面，科興指正在內地研究於接種第二劑疫苗的八個月後，接種第三劑疫苗作為加強劑的效用。報道說，科興已經向全球18個國家和地區合共供應1.6億劑疫苗。