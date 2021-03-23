新加坡規定經旅遊氣泡到訪的港人須全程使用星版「安心出行」，出入所有公眾場所都要記錄行蹤，即使學校、辦工室也無一倖免。該應用擁有比GPS定位更強的藍牙技術，連使用者接觸過誰也無所遁形。當全國「習慣」自揭私隱後，官員才自揭警方查案也容許查閱公眾行蹤，有當地港人感每日都生活在監視鏡頭之中。

惟《蘋果》發現，港府亦緊隨星洲影子，除強推藍牙追蹤技術，更一直隱瞞外出紀錄會被上載至政府系統，容許警方合法查閱（詳見另文）。科技界人士分析，加強版安心隨時可上馬，成為全天候監控工具。

記者 鄧溢禧

去年星港兩地洽成旅遊氣泡時，已加入長開星版「安心出行」「TraceTogether」作為條件，名正言順讓新加坡政府長期監控。留學新加坡的港人Katy（化名）坦言，使用大半年，明知做法有違私隱，「但歸根究柢出入所有地方都強制要check in時，邊可能刪App，除非你一世唔出街啫」。

星版安心出行強制用戶連結個人身份證

新加坡於去年3月推出手機應用TraceTogether，追蹤威力比安心出行更強。市民須在進入商場、食肆、學校和辦公室等所有公眾場所前，掃描名為SafeEntry的QR碼「打卡」。根據官網解釋，程式不但依靠「打卡」記錄、追蹤確診者，更利用手機與手機之間的藍牙訊號，追蹤有甚麼人士在甚麼場所接觸過。

與目前香港版「安心出行」不同，TraceTogether強制用戶連結個人電子身份證SingPass，故所有個人資料早已載入系統之中。

小路與非主要出入口有人監視有否「打卡」

Katy指作為學生每日「打卡」不下10次，「假設你返工無煮飯，放工又要去商場買嘢食，至少都用5至10次。假設你shopping就麻煩啲，入商場check，每一間舖頭又逐間check。」她又補充，全國為配合措施，公眾場所一併封住小路與非主要出入口，並派員監視市民有否「打卡」。

種種措施渾然一體，她形容只好「習慣」做法，縱然明知當地官員曾隱瞞，警方可合法查閱市民出行與接觸紀錄，但表明既留學在星，早料會受監察，與港相較，只是星政府包裝得比較美麗。

安心出行稱不會備存資料 惟不包括個人行蹤紀錄

管理「安心出行」的政府資訊科技總監辦公室屢次強調，資料只儲存於手機內，不會備存至其他系統中。但《蘋果》翻查「安心出行」聲明條文，不會備存的僅為政府所定義的「個人資料」，但定義不包括外出紀錄，所以可被上載到衞生署紀錄中。

聲明又指所有資料會按《個人資料（私隱）條例》披露及轉移給其他部門，包括警方在內。

公共交通研加藍牙發射器 專家：定位能力強過GPS

創科局局長薛永恒上月透露「安心出行」將加藍牙功能，月底先在小巴設藍牙發射器測試，後來又明言港鐵應同樣考慮安裝，並一直強調它「沒有收集訊號功能」。

香港無線科技商會執委容志偉表示，發射器的確不收訊號，不過訊號對應的應用程式，則要上載訊號到系統雲端再解碼資料，才能完成整個打卡的過程，他舉例稱手機開發商蘋果已應用有關技術多年，能主動向店舖外10米的客人推送優惠，「彈得出嚟即係佢知你係邊個，亦知你存在喺咩位置。商業應用係一路都有呢啲嘢，問題係你擺喺邊個位啫」。

容又指技術開發毫無困難，相信隨時可上馬，但其定位能力比GPS更準確，到「室內商場內可以定格到你喺邊間舖頭」。

翻查資料，藍牙發射器早已應用在同樣出自資科辦的智慧燈柱內，前年有燈柱被示威者拆毀後，曾惹市民容貌送中疑雲，當時政府曾主動澄清設備能提供「比全球定位系統（GPS）更準確的位置予市民及遊客使用」，反證當局有系統地為智慧監控系統鋪路。

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