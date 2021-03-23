【本報訊】一項全球研究發現，武肺患者如於確診六周內接受外科手術，死亡風險達3.6%，較非武肺病人高出1.5倍，直至第七周才回落至與非武肺病人的一般死亡風險水平。研究團隊建議武肺病人的外科手術應延期至確診第七周或之後進行，如有持續病徵，更須進一步延期。

病徵持續應延期

今次研究由英國伯明翰大學專家領導，全球逾1.5萬名外科專家參與，包括45名來自香港中大醫學院專家及醫管局新東聯網醫生。研究收集來自116個國家共1,674間醫院的逾14萬個病人數據，全部去年10月曾在醫院接受手術。其中3,137名病人於手術前確診武肺，手術日期與確診日期相隔時間各有不同；其餘約13.7萬名病人則沒有感染武肺。

研究發現，病人如確診武肺後六周內、症狀尚未消退下接受手術，死亡風險較高，越接近確診日期接受手術，相關死亡風險越高。如病人確診後四周內進行手術，死亡風險達4%；如確診後五至六周進行手術，死亡風險為3.6%，較非武肺病人術後死亡風險的1.5%高出1.5倍；如病人確診後七周或以後才接受手術，死亡風險可降至1.5%，與非確診者相若。研究結果最近於國際學術期刊《Anaesthesia》發表。

研究團隊指病人如持續有病徵，即使確診七周後才進行手術，死亡率仍高達6%；相反，如病徵消退或一直無病徵，死亡率相對較低，分別為2.4%及1.3%。團隊建議在平衡病人健康狀況及接受手術的逼切程度下，武肺病人的手術應推遲至確診七周後才進行，有持續病徵的病人更應進一步推遲手術。

團隊成員、中大醫學院外科學系助理教授二葉香織表示，曾有國際研究指武肺病人術後容易出現肺部併發症，增加死亡風險。雖然國際指引建議延後武肺患者的手術，但延期時間一直未有定論，今次研究提出一個較理想的延期時間。