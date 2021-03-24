元朗721白衣人涉暴動案，審訊進入第22天。第六被告「飛天南」吳偉南繼續出庭自辯。辯方一度向法庭呈交飛天南的傷勢報告，指他事後身上多處隱隱作痛。惟法官葉佐文表明報告內容其實是指飛天南「無痛楚」，質疑解讀方式有歧義。辯方聞言表示不呈遞報告，葉官聞言驚訝謂：「你自己解唔到就唔遞喇？」更繞過大狀直接問飛天南是否需要將報告呈堂。飛天南表示需要，辯方再改稱希望呈遞報告。

第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）今早繼續上證人台自辯，供稱當晚群眾一方撤退後，他手持木棍走到元朗港鐵站J出口樓梯附近視察，確保所有群眾已經離開，「之後就會返屋企，拎啲燉蛋返去畀仔女食。」

庭上播放當晚片段，拍到吳突然仰後倒地一刻。吳自言當時感覺頭部「好痛」，形容「好似有嘢飛過嚟飛中我咁」。吳此後完全失去意識，不知有多少人曾經靠近協助，亦沒與任何人對話，對於元朗港鐵站J出口附近之後發生的事一概不知情，清醒時已身在醫院。

辯方呈交醫院傷勢報告，內有身體圖表顯示吳的鼻樑、肚子及左邊胸有「X」符號，辯方指X代表「有疼痛的地方」。惟法官葉佐文閲畢報告後指，辯方定義報告中字母「A」等於Aching（痠痛），惟報告卻定義A等於「無痛楚」，質疑解讀方式與報告內容有歧義，「你自己要明咗先，唔係我要倒返轉頭話比你聽點解。」

稱出院後因身體虛弱搬到胞姐家中休養

辯方聞言表示不呈遞報告，葉官驚訝謂：「你自己解唔到就唔遞喇？」又問：「你肯定你嗰客係唔需要？」吳聞言沒表示，只望向代表大狀，頻頻眨眼。

葉官指，報告並非正式醫療報告，而是圖表（medical chart），並謂：「你隊上嚟之後又唔要，對嗰客會唔會唔公道？」葉官直接問吳是否需要將報告呈堂，吳表示需要。辯方再改稱希望呈遞，最後指會就此事與控方再作商討。

吳於2019年8月1日出院，由於身體虛弱，搬到胞姐家中休養。警方其後在一個月內兩度到訪吳的住所，惟吳均不在家中，警方留下紙條，要求他聯絡警方。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另外兩名被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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