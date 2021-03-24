5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。親父今繼續自辯，控方向陪審員讀出父母間的對話，內容圍繞如何懲罰兩童，包括狂打數百下、連續數日捱餓、整晚綑綁，以及用凍水淋女童等。繼母曾指親父「用摩打手極速打」兒子二百多下，並問：「佢塊面好瘀喎，你打到佢好重手？」親父答：「幾㗎。」繼母又曾向親父指女童「嘴角流血」，他卻建議繼母「打佢腳底」。對於女童讓老師知道她被打，親父坦言「覺得好煩」，因事後老師會見他及繼母，警告他們不要體罰，卻對女童的行為問題視如不見。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告則是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告則否認四項虐兒罪。

繼母自言打仔「打得幾厲害下」 親父辯稱其實「好就著」

根據兩被告於案發時段的微信對話，繼母曾投訴Z弄濕廁所及未能扭乾毛巾，提議「搵膠紙黐住佢個嘴，當晚冇飯食」。親父回答：「Good. OK.」繼母又曾指打X「打得幾厲害下」。親父今解釋即使繼母口稱打得嚴重，但其實「好就著」，又指繼母「壓力來自打嗰下」。

親父有錄音指「今晚返嚟殺咗佢」。他今庭上解釋當晚曾帶X下樓傾談，並處理好X及繼母的衝突。惟控方指出，當晚親父曾要求繼母讓X挨餓，以及「 除曬佢啲衫」。當控方問親父為何需要如此體罰X時，法官黃崇厚要求控方將案情聚焦於女童Z。

控方遂提及繼母投訴Z不受教，向親父指Z「嘴角流血」，他卻建議繼母「再打佢腳底」。控方質問Z的嘴角正在流血，親父卻完全沒有問及此事，反而叫繼母打Z的腳底；親父辯稱指繼母及後稱不會再打Z。

繼母曾投訴男童愚蠢稱「好想殺咗佢」

及後控方再指，繼母曾投訴X愚蠢，稱「好想殺咗佢」，而對話內容顯示X曾被罰抄220次，父母更協議X每寫錯一個字，就打他一下。繼母更問親父有否打X的小腿，親父表示只打了手臂。控方問X被打時是否在哭，親父同意。翌日親父勸繼母「放佢啦，成嘴血」，親父同意有此對話。

控方轉而讀出繼母與密友的訊息，繼母抱怨被X抓傷手，故親父打了X共295下作懲罰。親父稱對此事沒有印象，但即使繼母表示「用摩打手急速打」，事實上沒可能打二百多下。

控方續指，親父曾建議以凍水淋Z。當時繼母問他：「個屎忽鬼有冇洗頭？」親父回答：「我同佢講咗，佢一激親你我就用凍水幫佢沖涼。」又指「佢一嘈就由頭淋落去」。親父解釋最終沒有用凍水淋Z。繼母亦於短訊問Z：「係咪想你爸爸返嚟打六百下？」親父今否認，強調只是「嚇吓」Z。他憶述案發時段最多只連續打過Z二、三十下。

女童整天捱餓僅得一包奶充飢

繼母又於2017年9月16日稱沒有向Z提供食物，親父亦稱「睇佢餓得幾日」。親父庭上解釋，15日曾讓Z飲奶，控方追問：「即係前一晚Z冇嘢食，得一包奶？」親父答：「應該係。」控方又指親父連續數日讓Z餓肚子，他向繼母表示擔憂：「餓咗幾日，再餓就驚佢個胃壞。」親父解釋曾吩咐繼母「唔好餓咁多」。

繼母曾向親父投訴指Z上學時哭，又問：「佢塊面好瘀喎，你打到佢好重手？」親父答謂：「幾㗎。」親父解釋或是用拖鞋打Z造成，控方直指是否毆打次數太多，所以忘記造成傷口的原因，親父否認。控方指因Z讓老師知道她被打，故兩被告感到憤怒。親父坦言「覺得好煩」，因事後老師會見他及繼母，並警告他們不要體罰，卻對Z的行為問題毫無回應。

控方指出，兩名被告於上述兩日向Z施以一連串體罰，包括淋凍水、罰跪、餓肚子及毆打，是有意圖令Z身體嚴重受傷。聆訊繼續，繼母今午將作供。

【案件編號：HCCC28/20】

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