一場武漢肺炎疫潮，揭示了政府對少數族裔的冷漠。今年1月，油尖旺區連環封區，當中涉及少數族裔居民，卻忽略了穆斯林信徒不吃豬肉的禁忌，錯誤提供午餐肉，或無法為隔離者提供清真食物，連最基本以相關語言公佈的疫情資訊亦往往慢幾拍。

有巴基斯坦社工認為，疫潮下，少數族裔與本地基層華人面對相似的困難，失業、缺乏防疫物資，學童因家庭經濟負擔加重而放棄升學，但語言不通令他們更處於被動。除了同鄉互救，亦有賴熟悉族群的區議員幫忙發佈訊息，穿針引線。

防護不足 尼裔清潔工日做16小時

疫潮下，外賣、口罩等垃圾增加，守在防疫最前線的外判清潔工工作量增加，卻未獲全面保障。尼泊爾裔清潔工Syam今年70歲，為了應付每月6,000多元的租金和照顧家人，他日夜各打一份清潔工，清潔街道和公廁，連踩兩更是家常便飯，做完朝七晚五，再做晚五晚十一，合計才賺到22,000元。

傍晚時分，他推着手推車，穿梭尖沙嘴名店商場外，把沉重的橙色垃圾袋擔上車。Syam來港27年，最初從事地盤工作，約在十年前轉為清潔工，他不懂中文和英文，只能說尼泊爾語，記者透過清潔工人職工會聯絡他，並由工會成員Rabina當繙譯。

Syam說，清潔公司的清潔劑和防疫指引全都是中文，同工和管工又沒多解釋，他完全看不懂，一味靠估。Syam最記得有次洗廁所，誤把兩種清潔劑混合使用，怎料產生化學作用，出現小型爆炸，不斷冒煙，他吸入化學氣體後身體不適，雖然去看醫生後，醫生說沒有大礙，但他還是不舒服了好幾天。事件令他聯想起2011年灣仔有清潔工亂溝清潔劑引致爆炸，炸死同工，每次回想仍猶有餘悸。

去年武肺疫潮爆發之初，Syam工作時沒有足夠口罩等防疫物資，全靠有志願組織、義工派口罩應急，如今外判商每日派發三個外科口罩和一對手套，酒精搓手液就只有一瓶在工作間共用，卻沒提供面罩和眼罩，一旦要洗地或洗廁所，他只好稍稍別過臉，以免水花濺濕口罩，避不了也沒辦法。

Syam住在佐敦，一月初該區多座大廈出現確診個案，甚至多次封區，Syam慶幸住所未受波及，不過亦做了病毒檢測，結果陰性才安心上班。比起患病，他更擔心隔離會被扣減人工，「我認識一位朋友因為需隔離而不能上班，被公司解僱」。Syam的外判商也不曾解釋員工隔離期間的薪金安排，亦沒有說過若因工作感染武肺會如何處理賠償，他只能自求多福。

負責繙譯的清潔工人職工會成員Rabina同樣是尼泊爾裔，她說大多清潔工都是70、80歲的長者，抵抗力較差，工會統計發現，至今已有七名清潔工感染了武肺，「他們感染後，要把醫療證明交給公司以取得病假，但有些公司會抵賴，不肯提供病假工資，有些清潔工亦害怕向公司要求有病假工資，怕如果說得太多會被炒」。

工會建議勞工處亦應把武肺列為《僱員補償條例》所指定可獲得補償的職業病，好讓工人得到應有賠償，「現時政府只是勸喻公司給予賠償或津貼予染疫員工，但不是必須」，政府給予確診者的5,000元恩恤津貼，很多清潔工也不清楚如何索取，故工會正聯絡醫院及社工，為確診的清潔工申請相關津貼，同時協助工人交病假申請表。

不諳勞工權益 靠社工幫忙

工會經常藉派發防疫物資，順道向清潔工解釋勞工權益，這天Rabina來到海防道街市，派發善長捐贈的口罩、酒精搓手液、全面罩和眼罩。不少尼泊爾清潔工一見到她，便熱情地高呼「Namasta」打招呼，一下子數十張非華裔面孔的清潔工湧來取物資。

Rabina說，「以前這區（尖沙嘴）大概只有十幾位尼泊爾清潔工，但疫潮下清潔工需求量增加，便增聘了清潔工，現在大概有幾十位」 。她說因為清潔工對語言要求較低，所以很多尼泊爾長者都會從事這工作。「好多人覺得清潔工是容易的工作，沒技術要求，但他們需面對很多危險，亦要面對歧視，工資低問題」，不少70、80歲的尼泊爾人都沒有智能電話，更遑論閱讀政府網上防疫資訊。她認為，既然少數族裔清潔工人數增加，政府應為清潔工制訂的少數族裔語言工作指引，並張貼在工作間，確保安全。