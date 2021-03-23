【本報訊】本港疫情放緩，昨日新增12宗確診，只有4宗屬本地個案，當中3宗屬西營盤URSUS Fitness群組，該群組累計150人染疫。前日視察該健身中心的政府專家顧問袁國勇披露，政府快將公佈要求健身中心安裝合適的空氣淨化設備，與餐飲處所看齊，每小時換氣六次。

袁國勇昨接受有線新聞訪問時稱，懷疑該健身中心爆疫是因室內沒有新鮮空氣供應，「每小時空氣轉換接近零，其他人進行劇烈運動，每分鐘或每小時吸入嘅空氣量好大，好容易受到感染。就算有戴口罩，都未必可以防止到。」

政府較早前要求餐飲處所要做到每小時換氣六次，下月底前要安裝合適的空氣淨化設備，袁國勇認為相關要求應擴展至健身室，「我覺得有需要，應該有要求」，他更披露當局快將向健身業界公佈相關要求。至於政府前日在Ursus Fitness抽取11個包括冷氣濾網的環境樣本，全部對病毒呈陰性反應。

業界：執行有困難

測量師學會前會長何鉅業認為，強制健身室加裝鮮風系統，執行會有困難，「好多健身室都喺商業大廈內，無可能要求整幢大廈提升鮮風量。如果係中央樓宇冷氣，點樣自己改動？」

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎亦稱，要求健身中心加裝鮮風系統會有困難。他指若政府強制要求，「即係叫我哋唔好做，我仲諗緊呢個月點樣賺夠錢交租，你仲要我做呢樣嘢，係不負責任行為。」

昨日有一宗源頭不明個案，為前日衞生署公佈曾到啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶的88歲老翁（第11407號），初步確診個案則有約10宗。此外，一名89歲男患者（第9066號）離世，至今有204名武肺病人死亡。

另外，香港仔漁暉道18號港暉中心高層地下1-2號東華三院蕭旺李滿福幼兒園爆發流感，由於流感徵狀與武肺相似，為謹慎起見，該校亦被一併納入強檢名單。