聖公會諸聖座堂退休牧師曾繼才被指於16年前退休後以「得嗰400萬唔夠用」等藉口，10年間先後騙得年老女教友逾460萬元；他更疑藉詞為免女教友與子女爭樓，說服女教友將物業轉名至他的一家名下。女教友及後得知真相，討回物業不果，入稟高等法院興訟。案件兩年前開審，途中卻因教會高層向法官發電郵談及本案，導致案件腰斬「換官」。事隔多年，與訟雙方終在重審前達成和解，牧師一家須於兩個月內搬出涉事價值過千萬的物業，並將之交還女教友。

現年74歲的女原告黎驍敏對案件終能完結感到高興，並稱現時願望達成，打算取回物業後盡快賣掉，並且抽取部份收益回饋社會，捐贈予老人院造福人群，其餘部份則用作養老。

撐住拐杖出庭的黎透露，早已沒再返教會，「仲敢去咩，而家多數去老人院做義工，搞吓活動咁」。不過因疫情關係，已很久沒去。她又感謝律師團隊，包括新加入的資深大狀黃旭倫，助她順利達成和解。

案中三名被告分別是退休牧師曾繼才、其妻劉俠英和小姨劉俠賢，三人年約80至82歲，他們今天全部均沒有到庭。

案件原定審理8日，在第6天開庭時，主審暫委法官林定國主動透露收到一名擔任諸聖座堂高層的女大律師曾昭珍發出的私人電郵，曾昭珍與林官相識多年，是他所屬大律師行的掛牌租戶。曾昭珍在電郵中對本案表達意見，原告一方質疑有影響法官之嫌，案件最後腰斬，換官再審。

根據原告案情，她於1990年婚後隨夫開始到位於旺角的諸聖座堂教會崇拜，曾繼才為該教會的牧師。2004年，即將退休的曾繼才常向原告大呻退休後只獲教會400萬元退休金，「夠食唔夠住，夠住唔夠食」，原告隨後免租讓他入住跑馬地樂苑物業，更斥資60萬元將單位裝修。

牧師庭上稱沒想過要住大屋

三名被告翌年入住該實用面積約800呎物業。曾繼才其後於2008年原告的丈夫過世後，游說她訂立遺囑，以免「畀你老公啲仔女同你爭樓」，又說服她請三名被告作遺產承辦人，並將涉案物業轉名予三人，表明日後如有需要，可隨時歸還物業。

此外，原告還要照顧曾氏夫婦的醫療和生活費，甚至借錢予其小姨渡過財困難關。被告一家先後收過原告290萬元。原告後來發現牧師的小姨根本分文未取，牧師夫婦又對原告的要求諸多推搪，起疑下要求討回物業和部份現金。

曾繼才兩年前於庭上作供時多次強調自己是牧師，「冇諗住住大屋」，崇尚簡樸生活，是知足常樂的人，不會貪心，「上帝會眷顧我」。惟當辯方問他一家收到原告給予的290萬元後有否捐出時，他卻稱「嗰啲係gift嚟」。

【案件編號：HCA142/17】

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