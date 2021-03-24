政府今早突然叫停德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗，但一度批准復打，令逾千市民接種有問題批次疫苗，後來才煞停。有知情人士表示，不排除因政府高層溝通不足，致今早處理暫停接種復必泰疫苗時彈弓手。消息又指，接種中心的藥劑師在BioNTech開打後1周，已匯報藥瓶包裝有問題，但藥廠一直未有叫停。知情人士相信，原於本周六需接種第二劑疫苗的人士，須延遲接種，但應可於42日內接種第二劑。

德國BioNTech昨晚已通知中國復星

消息人士指，今早約7時半首次接到公務員事務局的中央指揮中心通知，暫停接種疫苗；因接種中心8時開門，當時已有市民在門外排隊，「同事出聲話要hold住先」。但之後有消息傳出政府內部商討後可接種，「傾兩傾可能又打得，因為係precaution（預防性質），打埋今日先，因為有貨喺度」，之後接到政府通知可恢復接種。但之後港府再弄清事件，加上澳門已發出新聞稿表明暫停接種，8時多才收到港府通知正式暫停接種。

根據上海復星醫藥（集團）股份有限公司亦發公告透露，昨晚（23日）接到德國BioNTech書面通知，留意到生產批次210102的疫苗中少量西林瓶封蓋有瑕疵，為安全起見會對該批疫苗調查，今早通知香港及澳門當局。

該知情人士指，理論上復星是通知衞生署，該署應是首個獲悉事件的部門，而復星與BioNTech決定要調查事件及暫停疫苗使用，當局應跟隨藥廠決定。「可能事件嚟得急，未通知最話得事嗰個，之後內部搞清楚決定唔打；其實當藥廠話唔打都應該跟住唔打」。對於澳門迅速決定暫停接種，也與澳門政府架構簡單、接種中心不多有關。

開打1周已呈報問題 惟藥廠遲遲未叫停

政府於3月6日起開始接種復必泰疫苗，有知情人士表示，於開始接種約一周後，接種中心的藥劑師陸續發現有藥瓶包裝有問題，如玻璃瓶有裂痕或樽蓋鬆，沒有使用，並按既定機制向當局呈報，由當局再向藥廠匯報。藥瓶包裝有問題在不同接種中心也有發現。該知情人士指，因復必泰未解凍前須儲存於零下70°C，故不能當疫苗抵港時每樽疫苗拆開檢查，必須靠藥廠於疫苗出廠前把關。

按一貫做法，藥廠都有內部指引接收到多少宗產品問題呈報或比率，便會暫停產品使用，但不掌握藥廠如何劃這條線，政府可進一步向市民交代。對於為何以色列、美英等國接種逾千萬劑疫苗，未有傳出藥瓶包裝有問題或因而停用，該知情人士指，可能同類問題在當地比率不高；而且不排除藥廠決定暫停疫苗使用，會考慮當地疫情等因素。

料42日內可完成第2針

於3月6日首批接種復必泰的人，本應於本周六（27日）接種第二劑；以疫苗最長可相隔42日接種計算，即最遲需於4月17日或以前接種。該知情人士指，相信原於本周六需接種第二劑疫苗的人士，須延遲接種，因藥廠調查需時，及即使可恢復接種，疫苗儲存倉庫及接種中心也需時準備，但相信可於42日內接種第二劑。

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