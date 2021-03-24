政府前年無視百萬人上街抗議送中惡法，堅持於6.12二讀，引發激烈衝突，警方動用橡膠彈及催淚彈等武器對付示威者，就連已獲發不反對通知書的中信大廈和平集會，也遭催淚彈夾擊，導致群眾恐慌走避。民陣召集人岑子杰早前提出司法覆核，要求法庭裁定警方當日實屬使用非法武力。高等法院法官周家明今頒下判詞，指申請人提出有關警方施放催淚彈驅散群眾決定侵犯和平集會自由等理據有合理可爭辯之處；惟案件涉及事實爭議，與訟各方如欲繼續訴訟，批准他們在14天內提出相關申請。

申請人包括民陣召集人岑子杰和參與當日中信集會的市民楊國明，答辯人則是警務處處長與律政司司長。

周官在判詞中裁定，拒絕受理申請方的部份理據，包括質疑《公安條例》中有關發出公眾集會通知、以及警方驅散集會權力的條文屬於違憲，以及無理限制和平集會自由等等。

至於申請方指當天發射催淚彈的決定構成非法武力、對和平集會自由構成無理限制，因而違反《基本法》、《人權法》、警方內部訓練守則以及《警察通例》等，周官認為相關理據有合理可爭辯之處，亦有合理勝訴機會，惟有關部份涉及事實爭議，法庭不可能根據現有證據作出裁斷。

周官表示，如果與訟各方希望繼續訴訟，他會批准各方根據《高等法院規則》第53號命令第9(5)條規則，在頒下判詞14天內提出相關申請。周官亦指，如果各方希望提出申請，他會進一步指示相關事宜以書面進行。

申請人一方早前指，警方有責任區分暴力示威者與和平守法示威者，亦要保障守法無辜的示威者行使集會示威的憲法權利。而警方驅散行動是否合法，則需視乎行動前有否警告市民，並確保警告成功向市民傳達。

根據警方訓練守則，若以催淚彈驅散，會導致群眾更憤怒，理應嘗試採取其他方法，發射前亦必須確保群眾有合理的逃生路線。但警方當天卻直接向人群發射，違反一貫守則和《公安條例》對使用武力的限制。

代表申請人的資深大律師李志喜又自言試過面對催淚彈，指催淚彈會令人失去視力和方向，造成恐慌，反問這樣做是為了懲罰市民、抑或遵照警方守則。

政府則回應指要考慮案發整體情況，岑子杰在6月11日煽惑公眾「全民總召集，包圍立法會」，翌日果然有大批示威者響應號召。及後示威者開始衝擊警方防線，由於警方於2016年旺角騷亂中沒有使用催淚彈，造成大量警員受傷，故在6.12當天決定發射催淚彈作驅散。

政府強調，集會是勇武派的庇護所，暴力示威者隱沒於大批示威者當中，警方根本無從入手拘捕。警員當時正面對一群有敵意的示威者，安全受威脅。而岑子杰當時在台上呼籲市民參與民陣集會，揚言民陣會支援任何感到疲倦的市民、或者任何因為香港而受傷的人。政府認為所謂「因為香港而受傷的人」明顯就是指「勇武派」，而民陣集會當時正為勇武派提供庇護。

【案件編號：HCAL2670/19】

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