政府周二（23日）晚表示，周一（22日）有20名相關病者接種疫苗後不適送院，3人留院，當中2人接種BioNTech。其中1名接種BioNTech須留院的20歲女子，針後失去知覺及感腹痛，症狀與先前一名同樣BioNTech後須送院的17歲男一樣。

疫苗接種數字方面，23日截至晚上8時，過去24小時，共約23,400人接種了第一劑疫苗，當中有9,000人接種科興，約有14,400人接種BioNTech。累計至今約有403,000人已接種疫苗，當中252,800名接種科興，約150,200名接種BioNTech。

預約接種科興「甩底率」繼續20%

政府公佈，截至周二（23日）晚上8時，過去24小時，約11,100人網上預約接種BioNTech疫苗，只有約5,600人預約接種科興疫苗；至於在8間社區疫苗接種中心，預約接種科興疫苗「甩底率」繼續為20%，在19間社區疫苗接種中心預約接種BioNTech的「甩底率」則為4%。

3人針後不適送院需留院

22日單日再增20名人士接種疫苗後送院，13人接種BioNTech，其餘7人接種科興。3人需留院觀察，包括2宗BioNTech及1宗科興。另有2人不聽從醫生勸告自行出院。

留院個案中，20歲女子在接種BioNTech後，失去知覺及感到腹痛，現留院觀察，與先前一名接種BioNTech後須送院的17歲男子症狀相似；另一名62歲女子接種BioNTech後血壓上升及感胸口不適，須留院觀察。此外，一名39 歲女子接種科興疫苗後，感到頭痛及發冷，現留院觀察。

72歲翁打科興後胸痛跌倒

13名打BioNTech後送院個案為7男6女，年齡由20至62歲。不適症狀包括3宗心悸、2宗暈眩，5人出疹，1人出現過敏反應，1人昏厥，亦有人感胸口不適。

7名接種科興後感不適人士為2男5女，年齡由39至72歲。其中一名64歲女子接種科興後，右眼視野收窄約10 分鐘，送院治療後出院；1人出現過敏反應，1人右頸及臉頰腫脹。另72歲男接種科興後感到右胸疼痛並跌倒，經治療後已經出院。

34歲男打BioNTech後心悸 自行出院

至於未遵醫生勸告自行出院的人士共2人。44歲女子在源禾路體育館接種科興疫苗後，全身無力，送院情況穩定，經診症後自行出院；另34歲男子在龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種BioNTech疫苗後感心悸，送院後情況穩定，事主不遵從醫生勸告自行出院。

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