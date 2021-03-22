【本報訊】本港昨新增18宗武漢肺炎確診個案，藍田潮福龍蝦專門店增至三名顧客染疫，最新一名患者是88歲老伯，曾連續一星期到潮福飲早茶，上周三開始發燒，拖延了五天，至昨日凌晨才被送到聯合醫院急症室，其後初步確診，急症室內一名病人因曾除口罩需要檢疫。潮福有九名員工已被送入檢疫中心。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，昨新增18宗確診，本地感染佔7宗，當中兩宗源頭不明。另有逾10宗初步確診個案，其中一名患者是88歲已退休男子，居住藍田平田邨平善樓，3月17日開始發燒，直到昨日凌晨才按平安鐘，由救護車送到聯合醫院急症室，檢測後初步陽性。

張竹君表示，仍在追蹤88歲伯伯的接觸史，據其家人透露，患者3月8至14日每天早上均到啓田商場潮福龍蝦專門店飲早茶。潮福之前已有兩宗個案，首兩名患者亦是平田邨居民，分別是住平仁樓的第11360號62歲女子，及居住平善樓的第11366號78歲女子，她們相識，3月10日到潮福晚膳，坐相鄰桌子，其間曾聊天。第11360號的36歲女兒也確診，但無去過潮福。伯伯與兩確診患者光顧潮福分別為一早一晚，與第11366號雖同住平善樓，但屬不同層樓及座向，目前仍在調查三人是否有其他接觸。

張竹君表示，若一間食肆有爆發，會較擔心職員染疫後造成傳播。潮福正停業，九名員工已送往檢疫中心，其他員工需做檢測，暫未有陽性個案。3月8日起曾光顧潮福的食客，如有使用安心出行，會收到短訊通知，中心亦正追蹤其他登記的食客名單，她建議有關食客盡快接受檢測。

同住平田邨 居民憂突襲封區

醫院管理局總行政經理劉家獻表示，88歲伯伯昨日凌晨1時被送往聯合醫院急症室，到早上6時初步確診，轉至隔離病房。經追蹤調查後，確認期間一名急症室同一病區的男病人因未有適當戴口罩需要檢疫。醫護人員均有穿上合適防護裝備，無人被列為密切接觸者。

觀塘區議員陳易舜表示，平田邨幾日內出現四名患者，三人曾到潮福，居民人心惶惶，擔心或遭突襲封區。區內長者居民較多，不少人經常不戴口罩，令人憂慮會出現傳播。

另外，前天確診的26歲巴籍男子，張竹君表示，他仍未透露確實行蹤，報過的數個地址經查證後，均屬錯誤，警方仍在追查中。