【本報訊】疫潮與移民潮夾擊，中小學及幼稚園湧現退學潮。有調查發現，九成幼稚園本學年面對學生流失，疫症和移民成退學潮兩大主因。逾一成幼稚園分別面對教職員減薪及需放無薪假，甚至面臨倒閉。有校長預料移民潮持續，加上政治氣氛令內地家長對香港教育卻步，料幼稚園只會更難收生。

教聯會今年1月中以問卷調查形式訪問近240間幼稚園，當中九成幼稚園本學年均有學生流失，以開辦半日班或學前班的幼稚園尤甚。約四成半幼稚園分別表示，半日班及學前班（N班）的學生人數較去年減少11至40人。12%幼稚園反映N班流失超過41名學生，流失情況較半日班及全日班嚴重。

內地童或因政治拒來港

學生人數減少，意味幼稚園所得資助或收入減少，直接導致學校財政困難。超過七成受訪學校表示需裁減人手（72%），同時有近六成學校儲備大幅減少（59%），過半數幼稚園教職員需凍薪（52%）。逾一成幼稚園分別面對教職員減薪（16%）及需放無薪假（11%），甚至要面臨倒閉（11%）。

至於學生人數下跌原因，最多校長認為是受疫情影響，佔77%；其次是移民外地，有54%；第三是學校所在地區出生率下跌所致，佔50%。有幼稚園校長表示，早於數個月前已留意到中小學率先現移民潮，她所任教的幼稚園不開設N班，加上學費較便宜，暫未見退學潮，但來年收生大受影響。

她說得悉學生移民時，已預料傳統名牌幼稚園的學額會增加，轉向中、下游的幼稚園招手，因此調低來年K1收生人數至70人，然而首階段僅有40人報名，需努力招生。她認為社會環境會令新生人數進一步減少，除港童移民，內地生亦減少，「社會氣氛、政治環境，會唔會令一批內地家長卻步，未必安排小朋友嚟香港讀書？」

津貼小學未能倖免

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成的小學任教的小學亦有一至二名學生因移民退學，數目不多，但亦罕見，「津貼學校因為移民原因走係比較少有」。他認為津貼學校的退學情況不算嚴重，料私立或直資學校更為普遍，因家庭經濟能力較高。

他續說，移民的情況近數個月特別明顯，亦不受疫情影響，「大家唔會淨係睇疫情，有啲地方好方便大家去，唔會因為歐美地區嘅疫情令佢哋唔想去」。他預料隨着各地移民門檻放寬，會有更多人離開，學界只好做好本份，「做好學校，教好啲書」，再沒有其他對策。