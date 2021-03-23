【本報訊】12港人案其中八人前日被遣返香港，隨即被送往多間警署通宵扣查，當中七人涉及的案件昨在不同法院提堂，各被告因隔離檢疫未能出庭，控方申請將案件押後再訊。12港人關注組指，至昨晚起碼有四人仍未能聯絡家屬，包括最早回港的李宇軒，其家人深感無奈及擔憂。特首林鄭月娥昨被問及事件時，只強調警方會依法辦事。

八人中除李宇軒外，其餘七人所涉案件昨日分別開庭處理被告歸押事宜，各人全部因強制檢疫未被送上法庭，五案分別押後至本月底或4月8日再訊。

強制檢疫 七人案件押後訊

昨在東區法院提訊的三名被告張俊富、張裕銘和嚴文謙被指參與殺警計劃。主任裁判官羅德泉下令將各被告還押懲教署看管，案件押後至本月底再訊。同案另外兩名被告黃振強及吳智鴻被控前年12月8日串謀蓄意傷害香港警務人員，意圖使其身體受嚴重傷害。

李子賢和鄭子豪涉及案件在區域法院提訊。李子賢涉前年9月29日在港島金鐘與他人參與暴動及襲警。鄭子豪被控串謀意圖危害生命而縱火罪。二人續還柙至下月8日再訊。

被指前年11月18日在警方圍攻理工大學期間參與暴動，及管有攻擊性武器罪的港大生郭子麟，以及牽涉製造爆炸品案的機械技工黃偉然，兩案昨分別在屯門及粉嶺裁判法院處理，皆押後至本月底再訊。

八人雖已回港，但家人仍未知悉他們是否平安。12港人關注組指，至昨晚起碼有四人仍未能跟家人聯絡，包括最早回港的李宇軒，家人深感無奈及擔憂。關注組成員鄒幸彤前日曾批評警方在律師不在場下向李宇軒錄取口供，當時李的代表律師到警署要求會面，警方卻以正在錄口供為由不予安排，亦有家屬向警署查詢時，警員謊稱「一個都未返港」。關注組促請當局不要再阻撓。

有線新聞引述李子賢媽媽稱，曾送食物獲警方接收，惟仍沒有見到兒子，但指兒子已見過律師，只會面約一分鐘，「然後說不用律師，律師說不可能不用，會再跟進」。

特首林鄭月娥昨出席行政會議前，被問及為何被告被剝奪基本權利，她稱警方會依法辦事，不會剝奪市民包括逃犯應享有的權利。

警方昨再向本報發信，指本報「沒有查證事實的情況下作出無理指控」，指本報沒有向警方了解警隊處理被捕人士原則，又指報道「誤導讀者、破壞警隊形象」。翻查包括《警察通例》，清楚列明「所有被拘留人士（包括外國公民）均有權與親友、律師或其領事館或其原籍國家的有關當局的代表溝通」，警方未有解釋為何拒作安排。