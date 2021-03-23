【本報訊】政權為追殺參與示威者，經常透過覆核刑期，要求法庭加刑。律政司長鄭若驊指，去年律政司提出17宗覆核刑罰申請，數字是前年逾四倍之多，覆核案件差不多全數與反修例示威及暴力罪行有關，她又否認是追殺抗爭者。有律師批評律政司向法庭窮追猛打，圖以極高罪名狙擊被告，預期情況將會持續。

17宗有16宗與反修例有關

鄭若驊昨在網誌指出，去年律政司共提出了17宗覆核刑罰申請，16宗與反修例引發的示威及暴力罪行有關，律政司在15宗覆核中獲判得直。律政司去年的覆核申請較以往飆升，相較2018至2019兩年，律政司向上訴法庭分別提出六宗及四宗覆核刑罰申請。

對於外界指律政司以覆核刑期追殺針對政權抗爭者，鄭卻指覆核是因為律政司要協助法庭判處適當刑罰，及避免犯上「可導致上訴的錯誤」。她稱，若律政司發現刑罰有原則上錯誤、或明顯過重或不足，就會申請覆核刑罰。

鄭若驊又提及，終審法院已指非法集結即使涉及低程度暴力也可判監，認為把非法集結分為暴力和非暴力並無道理，被告年輕或個人背景因素，在判刑時考慮比重極有限，甚至微不足道。

本身是律師的民主黨前立法會議員何俊仁指，身邊有不少法律界人士形容，去年律政司覆核刑罰申請數量遠超前兩年總和，反映往後「『量刑通脹』將會持續、惡劣」；又形容律政司覆核刑罰等同不停向法庭「施壓、窮追猛打」，以不合比例刑罰、極高罪名狙擊被告，務求要法庭判以重罪。