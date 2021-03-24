香港今早突然暫停BioNTech復必泰疫苗接種，但港府遲遲未有發出公告，至早上10時始正式宣佈叫停。上周四到中山紀念公園體育館接種BioNTech復必泰疫苗的稻苗學會會長黃傑龍在社交平台透露，其接種的正正為涉事有瑕疵的「210102」批次。另位於馬料水的香港中文大學醫院外，今早不斷有應約前來接種疫苗的市民「摸門釘」，到場後才知悉全港接種中心已暫停提供BioNTech復必泰疫苗。有市民批評，港府安排極混亂，剎停疫苗供應前未有趕及通知已預約人士，令不少長者白行一趟。亦有市民表示，今次事故令人對疫苗信心「扣咗啲分」，質疑港府把關不力，臨急臨忙才知疫苗包裝有瑕疵，可能因此推遲或打消打針的念頭，但不會因此轉打科興疫苗。

中大醫院門外今早張貼告示，指「根據政府最新指示，今日將會暫停接種復必泰疫苗。有關最新情況請留意政府公佈」。記者上前拍攝，卻遭保安出手遮檔鏡頭，指醫院門外不準錄影。同時，醫院大樓外聚集了不少市民，欲查詢和了解疫苗供應詳情，職員只建議市民離開，等待政府公佈細節。

有部份接種中心今早疑仍有提供BioNTech

政府公告在早上10時始發出，但有預約於今早8時接種BioNTech復必泰疫苗的市民今早完全沒有接獲任何通知。葉生指，今早約7時45分到達中大醫學院，與另外約30名市民在接種中心排隊，但該院護士卻表示，臨時收到通知暫停打疫苗，「話冇疫苗到呢個中心，全香港都冇」，叫他們等待另行通知。但他指，從朋友口中得知，位於元朗和黃大仙的接種中心今早仍然提供BioNTech復必泰疫苗，對政府安排感到極混亂。

他指，接種疫苗的原意是希望盡公民責任，令香港達致群體免疫，惟疫苗事故頻生，使他對疫苗質素的信心「扣咗啲分」，「（港府）收貨嗰時應該仔細檢查清楚先，唔係咁遲先至去查，唔畀市民打，所以我都好驚訝點解咁重要嘅事，發生得咁突然」。他要求政府盡快解釋剎停接種BioNTech復必泰疫苗的原因，目前會先延遲接種，「暫時都唔會再預約住」，但不會因此轉打科興疫苗。

「遊車河」到中心始知冇得打

盧女士亦不滿政府安排混亂，批評事前沒有短訊通知已預約人士，「離晒譜，嘥我時間」，指今早特意乘馬鐵再轉乘東鐵綫才到醫院，「白撞咁，來到先知冇得打」。她指，接種疫苗原意希望盡快免疫，之後通關時便可去旅行，雖然BioNTech復必泰疫苗注射被剎停，但不會考慮轉打科興疫苗，認為抗體成效存疑，未有足夠數據讓市民安心。

包女士説，原定預約於今早10時半接種復必泰疫苗，但到場才知「冇得打」，引述醫護人員表示「（疫苗）個蓋有啲問題」，需暫停為市民接種。她稱，對注射疫苗的風險一早已有心理準備，仍然相信香港醫療機制，如疫苗恢復供應會再預約接種，希望為社會盡個人責任。

近中午始收短訊通知已取消預約 仍可繼續預約打BioNTech

有已預約今接種BioNTech復必泰疫苗的市民於近中午才收到政府的短訊，表示預約已被取消，更改預約安排會再另行通知。

記者今早9時登入預約打疫苗的網站，仍可如常預約在3月底注射BioNTech復必泰疫苗。另一記者在中午12時登入預約網站，亦容許填寫資料預約。

黃傑龍上周四打涉事「210102」批次BioNTech

稻苗學會會長黃傑龍則在facebook上載其上周四接種BioNTech復必泰疫苗的資料，顯示其接種批次為涉事的「210102」，但未有提到有收到政府相關通知，並笑言「點解六合彩冇咁容易中，唔怪得知尿急。唔驚嘅唔驚嘅，我係食個疫苗唔係食個包裝。」

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