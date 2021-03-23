深圳市日前通過《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》，首批「港藥通」預料6月在深圳推出，涉及逾10種國際新藥，港大深圳醫院料成首個試點，院長盧寵茂大讚港藥通有機會讓內地抗癌創新藥進入本港，「對比香港具有更加優勢的價格，對於香港病人來說獲益良多」。

港大深圳醫院成指定試點

內地媒體前日報道，首批港藥通審批流程已接近尾聲，涉及10多種國際新藥，涵蓋腫瘤、罕見病、呼吸道疾病等多個病種，將在近期推出。港大深圳醫院作為首間港藥通的指定試點機構，院長盧寵茂向內地傳媒表示，首先選定54種藥物及器械，名單可以不斷調整，有新來的藥物亦可以加入清單，「是我們從臨床角度出發，病人有急需的、在內地沒有替代品，或功能比現在已審批的藥械有明顯提升，幫到更多病人的，這是我們的原則」。

盧稱港藥通可以讓跨境病人、同時也讓深圳乃至大灣區的病人使用最新的藥品和器械，毋須回到香港，內地病人也不用到香港採購，然後回內地找小診所自己注射，「藥物從運輸到注射，存在很大醫療風險，港藥通可以避免類似問題發生」。內地網民普遍對港藥通表示歡迎，大讚很多藥物從此有望在內地買到，「發燒感冒不用打吊針了！」

南方都市報／《21世紀經濟報道》