美國新政府和中共的首次高層會晤，中共最高外交官楊潔篪的一句話火遍中國：「中國人不吃這一套」。甚至一些小粉紅認為：中國人真的站起來了。只是他們顯然忘記了，毛澤東早在1949年就宣佈中國人從此站起來了，而後來中國人被共產黨打趴下的一系列歷史，我們都知道。顯然當代皇上習近平吸取了毛澤東的教訓：中國人是不是站起來了，需要在美國人面前驗證。也難怪美國官員把楊潔篪們的河東獅吼，歸結為一場給國內民眾看的民族主義表演秀。

但無論中共的目的如何，這次2+2會談火藥味十足，還是讓美國精英大吃一驚：中共官員怎麼突然間變得如此缺少外交禮儀？這樣的疑問，顯出了美國精英對中共的陌生。可以說，美國就沒有像對待前蘇聯一樣嚴肅看待中共。如果不是特朗普開打貿易戰，今天的美國政商界還根本不認為中共是敵人，更不要說是美國有史以來最危險的敵人。我覺得關心中美關係的美國人，都需捫心自問：中共不會只是吵架，下一步會不會像對待其他西方國家那樣對待美國？想抓人就抓，想判刑就判。銅鑼灣書店老闆雖有瑞典公民身份，中共卻無所畏懼，越界抓捕。加拿大、澳洲目前都還有公民被中共莫須有地關在監獄裏。冬天來了，美國公民被捕還遠嗎？

欺軟怕硬是流氓DNA

中共之所以走到今天這一步，其實是西方世界縱容的結果。今天的西方因為政治正確的文化，一路狂奔，走向劉備勸誡劉禪的境界：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」看起來，真正就要做到「惟賢惟德」了。但這種境界能解決現實問題嗎？只會讓中共得寸進尺。其實殷鑑不遠，特朗普時期打擊中共無所不用其極，中共一直處被動挨打中。雖然外交部底層戰狼也會嚎兩嗓子，但最高層官員在面對美國官員時都不敢放肆。而到了拜登這裏，第一次高層會面就如此咄咄逼人。拜登政府官員說是為了給中國人打雞血，那也就是承認自己是中共眼中的雞了：殺雞儆猴！也難怪蓬佩奧批評拜登政府對中共軟弱，才會遭受這樣的恥辱。而2018年楊潔篪會見蓬佩奧時鞠躬握手的照片，也充份說明楊潔篪顯然很吃特朗普那套。這只能解釋：欺軟怕硬是流氓的DNA。拜登上台僅兩個月，就遭受美國沒有經受過的侮辱，還指望老態龍鍾的他能捍衞美國價值？

中國人都知道毛澤東的一個比喻：美國是紙老虎。這顯然是中共吃透了美國的軟肋：怕和強國發生直接軍事對抗。美國的這種特點，是民主制度和總統任期制的必然結果，當然，也是二戰後幾十年世界和平的根本保證。放在其他帝國，憑藉如此超群的軍事實力，估計要滅中共幾個輪迴。前蘇聯和中共都利用了美國這個弱點，只是和蘇聯相比，現在的中共經濟能力更強大。如果這次羞辱性的會談，拜登政府還意識不到中共的敵意，還堅持「既競爭又合作」的政策，下任美國總統就將面對中共的戰書：城下之盟還是第三次世界大戰呢？無他，綏靖是戰爭最好的導火索！和平時期領袖的怯懦，最終必然是底層戰士們在戰場上流血。不過走到這一步，我倒看好美國。因為美國人很吃這一套：領袖們稀裏糊塗引導國家走向絕境，然後民眾萬眾一心絕處逢生。

一劍飄塵

旅美作家