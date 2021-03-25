中央港澳工作領導小組組長、國務院副總理韓正早前表明，香港必須解決包括房屋土地在內的深層次矛盾。鄉議局主席、經民聯劉業強今天在立法會提出無約束力議案，建議政府着力發展鄉郊，同時平衡保育，指政府過往未有着力發展偏遠地區；建制派何君堯質疑政府向來將鄉郊視為「不毛之地」，未有盡責發展，稱政府應要感到「慚愧」。議案最終在分組點票下，分別在功能組別及地方選區均以0票反對通過。

劉業強發言指，政府過往未有着力發展鄉郊地區，直指有關議題「素來都唔係政府嘅施政重點」，要求政府向鄉郊居民提供適切的食水、排污等供應，提供誘因讓市民入住新界地區，並建議政府放寬邊境禁區，如在假日試行開放沙頭角公眾碼頭，讓市民有機會前往該處，亦有助日後加快發展大灣區。

何君堯批政府未有保護原居民相關權益

新界西立法會議員何君堯則指，政府一直未有重視發展鄉郊偏遠地區，「實際上我覺得唔需要喺議會提出呢個議程、動議，政府應該自己識得去做啦，要我哋（立法會議員）嚟提嘅時候，就應該要多少覺得有啲慚愧」。

何又稱，原居民的丁權利益清楚列明在《基本法》，質疑政府未有保護原居民相關權益，認為政府應在此方向「撥亂反正」，「發展丁屋嘅（發展商），好似視佢哋為大賊，但係實際上呢個政策係存在、亦都係《基本法》內嘅一部份，係憲制權益」。

陳克勤聲稱發現兩塊清朝牌匾借勢批黃錦星

民建聯陳克勤關注到政府將厭惡性設施，如垃圾堆填區、骨灰龕場，集中放在新界西地區，不但對當地居民的生活造成影響，更會阻礙大灣區發展，其間聲稱自己在新界一個「破舊」之地發現兩塊清朝遺留的牌匾，繼而斥環境局局長黃錦星只關注保育大笨象、垃圾徵費等議題，「保育一啲香港保育唔到嘅嘢」。

黃偉綸稱會確保鄉郊有「精采」發展

發展局局長黃偉綸回應時堅稱，政府一直重視鄉郊市民的福祉及生活需求，稱會適時改善措施，為沒有自來水的村落提供食水、鼓勵電訊商加設5G網絡及以「鄉郊小型工程撥款」為鄉郊修路和建設等。他又指，已規劃古洞北、洪水橋等新發展地區，將在下月向立法會發展事務委員會提交計劃，強調政府不會集中將厭惡性設施放在新界地區，確保鄉郊會有「精采」發展。他並指，當局未來數個月內會發表《香港2030+》的最終研究報告，透露報告確認香港土地供應嚴重不足，遠超政府早年估計的1,200公頃。

非建制派鄭松泰認為，政府應全面制定「城鄉地政規劃」，讓港人有一個紓壓、「透吓氣」的地方，如在該地發展汽車旅遊等，不應只顧興建樓宇。

最終議案在分組點票下，分別在功能組別以24票贊成、0票反對，地方選區以18票贊成、0票反對下通過。

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