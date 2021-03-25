男子唐英傑去年7.1駕駛插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車，涉在灣仔撞向警察，被控違反港區國安法的煽動分裂國家和恐怖活動罪，將於高等法院受審，並已排期今年6月23日開審，成為本港首宗開審的國安法案件。案件下周二於高院提訊，司法機構網頁顯示，聆訊由法官彭寶琴、杜麗冰及陳嘉信共同審理。

現時已知的高院國安法指定法官有四位，分別是周家明、李運騰、彭寶琴及杜麗冰。換言之，陳嘉信是第五人。

根據港區國安法第46條，律政司長可基於保護國家秘密、案件有涉外因素，或保障陪審員及其家人安全等理由下，發出證書指示相關訴訟毋須設陪審團；條文亦訂明，一旦律政司長發出證書，高院原訟庭應在沒陪審團情況下審訊，改由三名法官組成審判庭。

被告唐英傑（23歲）被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪。律政司司長鄭若驊今年2月初去信辯方律師團隊，告知將反對唐英傑一案設有陪審團，理由是擔心「陪審員個人和其家人安全」。

【案件編號：HCCC280/20】

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