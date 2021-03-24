【本報訊】39歲男警五年內三度向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社申請貸款，其間涉提交虛假資料，隱瞞財務狀況，藉此騙取約12.5萬元貸款。他被控三項欺詐罪，案件昨在觀塘裁判法院提堂，獲准保釋待聘請私人律師候訊，惟主任裁判官錢禮下令將他還柙，直至他交出所有旅遊證件包括BNO，才可獲釋。資料顯示，被告姓名與轟動一時的富商劉定成拍祼照案的男警名單同名。

與劉公子名單男警同名

身材高大健碩的被告黃新阩（39歲），又名黃茂享，現已停職。控罪書未有如常列出被告職業，指他分別於2013年、2015年及2017年犯案。辯方昨申請毋須答辯，要求將案押後至5月18日，待被告聘請私人律師。控方不反對押後，惟要求增加保釋條件，包括不得離港、交出旅遊證件包括BNO等。主任裁判官錢禮批准被告以500元保釋外出，但要他交出所有旅遊證件才可離開法庭，暫時還柙。

資料顯示，2017年強颱風天鴿襲港期間，兩名隸屬東九龍交通部警員在龍翔道清理塌樹時，遭另一棵倒塌大樹壓中頭部，其中一人的名字為警員編號3481的黃茂享。事後兩名警員送院治理，獲時任警務處處長盧偉聰及當年仍是行動處處長的鄧炳強到醫院探望。另外，多年前轟動一時的富商「劉公子」劉定成拍祼照案，涉及的35名藝人與警員名單中，亦包括黃茂享在內。

案件編號：KTCC427/21