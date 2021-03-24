【本報訊】配合中共滅聲統一思想，廣播處長李百全再抽起港台節目，最新受害者為獲獎無數的《鏗鏘集》。本報獲悉，《鏗鏘集》下周播出的一集將被抽起，據悉該集探討傳媒空間。記協批評，李百全上任後屢次抽起節目卻未有解釋原因，予人感覺隻手遮天，亦不尊重港台員工的專業自主，港台是向公眾負責的傳媒機構，當局應解釋抽起節目的準則。

李百全近期屢次在無預告下臨時抽起多個港台節目，被質疑是政治審查。港台整風已觸發離職潮，至少兩名港台中人向本報證實， 高級監製薛友德原定今年7月提早退休，近日決定主動請辭。據了解，他負責數個節目的監製工作，《議事論事》是其中一個，而早前《議事論事》討論人大修改本港選舉制度的一集亦被抽起。

港台回覆查詢時未有正面回應是否擬抽起下周播放的《鏗鏘集》，僅指為了加強編輯管理，廣播處長及高層管理人員在具爭議性的節目播出前會進行檢視，以保障節目符合《港台約章》等守則要求，而就員工離任安排，港台不作評論。

引入「編輯會議」審查節目

港台節目接連被處方抽起，建制派議員仍死咬不放。新民黨容海恩昨透過立法會口頭質詢，要求商經局長邱騰華交代如何改善港台管治，以及會否因應國安法修改《節目製作人員守則》。建制派「班長」廖長江另質疑現時港台改革只能在行政管理上「修修補補」，應重新思考港台定位。

邱騰華會上回應稱，廖長江指港台只改善行政管理說法「並唔係事實」，港台已就編輯管理作出改善，現時是港台如何履行《港台約章》的問題。港台內部近日已引入新的編輯機制，由廣播處長及港台高層人員組成編輯會議，負責確保節目符合《港台約章》和《節目製作人員守則》要求。

記協主席楊健興批評，李百全多次抽起節目卻從未就決定解釋原因，予人感覺隻手遮天及管理「亂晒龍」，擔心港台中高層陸續離職「係管方嘅算盤，順便清洗一下人手」。他說：「港台唔係私人公司，亦都唔係單單一個政府部門，而係要向公眾負責嘅傳媒機構，處長嘅決定係需要而且應該向市民解釋清楚。」