【本報訊】衞生署下午交代復必泰疫苗停針原委，表示署方多達57次發現包裝有問題，包括有裂痕、瓶蓋略有扭歪或鬆脫等。政府通知代理商向生廠商反映，至昨早收到生產商書面通知，經商議後決定暫停接種。衞生署表示，調查未完成前，暫停預約及接種復必泰，直至另行通知。

須待生產商調查

衞生署長陳漢儀未有交代何時發現問題，僅指政府一直有將有關發現通知藥廠。根據衞生署收到的報告，復必泰疫苗包裝方面發現有裂痕情況共八次，發現針藥注入鹽水稀釋時壓力較大而導致略有溢出情況共22次，發現瓶蓋略有扭歪或鬆脫、或瓶身略有污漬或痕迹情況共27次。

衞生署將以上情況知會香港代理復星實業（香港）有限公司，要求生產商跟進。生產商昨早以書面通知，就「210102」批次而言，暫時沒發現與安全問題有關的情況，但需全面調查，為謹慎起見，要求香港暫停使用相關批次。

至於為何衞生署早前沒公佈疫苗包裝有問題，陳漢儀無正面回應，只稱有問題會報告藥廠「藥廠有既定可接受嘅參差，喺乜嘢情況下（公佈）等藥廠通知」。

今次問題責任誰屬，公務員事務局長聶德權表示，疫苗是一箱箱送往中心，到中心稀釋時才會取出，目前不能斷定在哪個階段出問題。

陳漢儀補充：「藥樽係去到中心先打開，中心有藥劑師，每份稀釋五次先注射，注射之前亦會檢查，有問題就會掉。」她指接種疫苗中心有醫護人員或藥劑師監察接種過程，如發現疫苗藥樽出現異常情況，會向部門報告及掉棄不用。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，復必泰疫苗藥瓶封蓋包裝問題，主要涉樽蓋的金屬環。金屬環目的是「箍實」藥瓶膠塞，「成支疫苗最緊要係嗰膠塞，金屬環固定嗰膠塞，以免膠塞鬆脫，有機會疫苗滲漏或空氣走入去污染疫苗」。藥瓶的金屬環理應不可轉動，如金屬環鬆脫可轉動，甚至變形「谷咗出嚟」則屬有瑕疵，必須棄用。他估計，在生產期間機械「啤」金屬環時太大力，或藥瓶在運輸帶不小心碰撞，可能會產生裂紋。