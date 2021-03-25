今年是香港開埠180周年。九七之後談「開埠」，似乎政治不正確，然而在英治150多年間，「開埠」是常用詞，是香港由小漁村發展成國際大都會的開端。1941年香港開埠百周年，港府發行一套6張的紀念郵票。當年若非日本侵華，當有一番盛事。（事實上，「開埠」一詞在學術上是很穩當的用語。例如澳門史權威湯開建著有《澳門開埠初期史研究究》。）

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香港開埠的歷史，要由水坑口談起。今日的水坑口，不過是上環一條尋常老街，除了在皇后大道西盡頭處的對面有一間「有記合臘味家」騎樓比較有點歷史味道外，周圍已被高樓重重包圍，怎樣看都難與「開埠」二字沾得上邊。然而，線索其實就在眼前，就在「水坑口街」的英文名：Possession Street。水坑口是土名，Possession Street則源於此地所發生的劃時代事件：英軍登陸，佔領香港。時維1841年1月25號早上8時15分，卑路乍上尉（Edward Belcher）於此登陸，隨行英軍三聲歡呼（three cheers）；第二天即1月26日，英國遠征軍海軍司令伯麥（Gordon Bremer）正式宣佈佔領香港。英軍登陸紮營之處，即為「佔領角」（Possession Point），亦即華人的「大笪地」，後發展成今天的「荷李活道公園」。

這裏，便是156年英治的開始。

與新加坡略作比較，便不難看出星港兩地對「開埠」歷史態度之迥異。新加坡殖民時期奠基人萊佛士於1819年登陸星洲，該地現闢作「萊佛士登陸遺址」，樹立萊佛士白色全身塑像，位處新加坡國會、美術館、博物館之間的岸邊，塑像俯瞰本國政治、文化中心。香港的「登陸處」，倖存Possession Street一名，Possession Point的地名則告消失，現場僅見的「遺蹟」是荷李活道公園內一張大笪地圖片及其文字說明：「英國海軍的分遣隊於1841年1月26日於此處登陸及宣示主權。」荷李活道公園是1970年代西區重建計劃時改建的。換言之，香港於97年前很久，已對開埠、殖民地歷史並不特別熱衷。

「佔領角」成為了後來街知巷聞的「大笪地」。「大笪地」這個名字並不特別，上環文武廟前空地亦稱大笪地。「笪」是一種用粗竹篾編成的，像席的東西，供晾曬糧食用。「大笪地」應是平民使用的曬場，後來發展成平民樂園，英文名為Chinese Recreation Ground。曾經有外國藝人在此表演，但進入20世紀後就變成了華人的世界。

根據記載，「大笪地」上的商舖一開始由東華醫院管理，後來轉為華民政務司署（民政事務局前身）管理。大笪地成為了華人工餘消遣娛樂的地方，講古、中醫、算命、代人寫信、賣武、盂蘭法會，華人文化娛樂一應俱全。「大笪地」一名在香港華人之間等同於「廣場」，他們會將外國的廣場稱為「大笪地」。當時大笪地一舖難求，每有吉舖出現，報紙都會刊出新聞叫人承租，可見舖位炙手可熱。

水坑口和「佔領角」，除了是英治之始，也是中國近代史的開端。

中國近代史最核心之處，是「割地賠款，喪權辱國」。之所以寫成「割地賠款」而非「賠款割地」，可以理解為中國人認為「割地」比「賠款」更喪權、更辱國。中國近代史「割地賠款，喪權辱國」的起點是《南京條約》，香港島割予英國，當中不只關係到香港、上環、大笪地的命運，更重要的是它是一個「全國性事件」，是後來建構中國近代史的關鍵一環：由於有了香港第一次的「割地」，「喪權辱國」的「國恥史觀」才得以建立，整部中國近代史才有了建構和演進的基礎：由於割地賠款，喪權辱國，所以中國需要圖強、變革；晚清歷次改革運動不能挽救中國，所以中國需要革命。這個史觀，影響到國民黨，例如孫中山1924年於國民黨第一次全國代表大會提出「反對不平等條約」，亦影響到共產黨，因為反對帝國主義是中共革命的核心理念，帝國主義、封建主義、官僚資本主義，構成了中共歷史論述中「舊中國的三座大山」。

「沒有水坑口，就沒有割地賠款喪權辱國」，這是香港對中國近代史論述的重要貢獻。香港教育改革再次急風暴雨之際，這一點會否放在「愛國主義」教育予以重視？

順帶一提，立法會網站說「香港自1841年1月26日起至1997年6月30日止是英國的殖民地」，其實不確。1841年開始的是「英治」或「開埠」，至於「殖民地」歷史則要等到1843年6月26日中英兩國代表耆英和璞鼎查在香港就《南京條約》換文、英國政府於同日頒佈《香港殖民地憲章》並賦予香港正式名稱The Colony of Hongkong，方才開始。所以，香港殖民地歷史，要比英治史短兩年多。

從水坑口開始，「香港故事」便一章又一章地譜寫下去。值得注意的是，觀史者不應採取「命定論」，即《南京條約》之後是《北京條約》再之後是《展拓香港界址專條》。以1840年代為例，即香港成為殖民地之後的幾年，當時不少人認為香港島是個很爛的地方，浙江的舟山（英國曾於鴉片戰爭期間短暫佔領）甚至對岸的九龍都比它好，來港的華人被大陸貶稱為「奸民」，香港的發展十分糟糕。當時沒有人會想像到，50年後它會發展成全球第一大港。歷史的起伏升沉，興衰毀譽，往往出人意表。

楊穎宇博士簡介

楊穎宇，香港大學歷史系文學士、哲學博士。唸大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然，畢業後才發現這並不一定是常態：教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句，公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實，竟會犯禁。這不是真實的歷史。

香港開埠前，中國人說它是小漁村，英國人說它是「貧脊的石頭」，但無論如何開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本專欄將選取殖民地時期香港歷史的點滴，與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

楊穎宇主持的全新節目《這才是真實的香港史》逢周四晚10:30pm在果燃台及蘋果動新聞YouTube頻道播出，敬請留意。

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