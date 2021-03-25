廉政公署昨（24日）落案起訴一名退休地政總署助理經理，指他涉嫌於處理一宗內部調查時，使用一份由另一名同事作出而載有虛假要項陳述的書面供詞，以誤導地政總署，明天（26日）在觀塘裁判法院答辯。

61歲被告林之威，案發時為地政總署助理經理，獲派駐該署的九龍、荃灣及葵青寮屋管制辦事處工作。案情指，地政總署於2019年8月初接獲投訴，指稱一名寮屋管制主任於同年7月，有兩天在沒有值早班的日子申領逾時工作「補鐘」。被告則獲指派進行內部調查。

案情透露，寮屋管制主任的上班時間為早上8時半，但須輪流值早班，於7時45分報到，以監督須於早上8時開工的技工等前線員工值勤。寮屋管制主任事後亦可申領逾時工作「補鐘」。

控罪指，被告涉嫌於2019年8月20日，使用一名技工的一份載有虛假陳述書面供詞，聲稱在涉事兩天，約早上8時在辦公室見過該名接受內部調查的寮屋管制主任，以誤導地政總署。

林被控一項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。現已獲准予保釋，明天（26日）在觀塘裁判法院答辯。

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