英國政府早前推出BNO「5+1」移民方案，為香港人提供「救生艇」，隨即引來中國及港府反制，宣佈不再承認BNO護照為旅行證件及身份證明。在中英政治角力之際，澳洲及加拿大亦緊接指出港府不再承認雙重國籍，提醒其在港公民要申報該國國籍，事件令港人對未來或須被迫「二選一」公民身份之憂慮再度升溫。

究竟放棄中國國籍是否香港人在極權下的「自保」手段？若已決定「來生不做中國人」，又應如何申請？《蘋果》為你整合資料，一一解答。

在港擁雙重國籍 惟「首先是中國人」？

英國政府推出的「居英權計劃」吸引大批港人申請，獲批者到英國生活5年後可永久定居，再1年後更可入籍成為英國公民，但港府早已落閘，不承認透過「5+1」獲得的英國公民身份，這類人在香港或中國仍會被視為中國公民，不獲英國領事保護。加拿大政府亦曾於今年2月上旬揭露，一名持中加雙重國籍的香港囚犯，被迫「二選一」公民身份，一旦宣稱自己是中國籍，該人士將失去加拿大政府的保護。

根據在港實行的《中國國籍法》，只要在中國或香港出生，並具有「中國血統」的香港居民，均為中國公民；而即使持有外國國籍，除非已申請國籍變更，否則在香港或中國境內，都會被視為中國公民，不會享有外國領事保護的權利。即使擁有外國國籍，卻無法在香港受到「外國領事保護」，正正是不少人考慮放棄中國籍的原因。

目前希望放棄中國籍的香港人，可向入境處申請「退出中國國籍」或「申報國籍變更」，前者供「必須放棄中國籍後，才可取得外國國籍」的申請人使用；後者供已取得外國國籍及居留權，並選擇在香港被視為該國公民的人士申請。根據入境處資料，年滿18歲的中國公民及香港居民，只要擁有外國護照，即可自行申請「申報國籍變更」，當申報獲批准後，申請者將不再是中國公民，可在港享有申報所屬國家的領事保護權。

放棄中國籍後 將喪失香港永久性居民身份？

在現行政策下，若本身是香港永久性居民，即使不再擁有中國國籍，亦不會喪失香港永久性居民身份，惟須留意，非中國籍的永久性居民，如連續36個月或以上都不在香港，便會喪失永久性居民身份，但同時會按法例自動具有香港特區的「入境權」，可自由進出香港，並在港居住、讀書或工作。根據現行公屋申請制度，除其他資產限額及條件外，基本申請條件為年滿18歲，以及居住在香港並擁有香港「入境權」，故即使喪失香港永久性居民身份，在符合其他條件下，仍可在香港申請公屋。

此外，香港居民的選舉投票權與「中國公民」身份並非綑綁，根據《基本法》第26條規定，「香港特別行政區永久性居民依法享有選舉權和被選舉權」；《立法會條例》第27條亦定明「必須屬香港永久性居民方有資格登記為選區或選舉界別的選民」。換言之，即使已非中國籍，所有香港永久性居民，若通常在香港居住，均有權登記成為選區選民。

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