有自稱「黃手足」的速遞平台被指「拖糧」。《蘋果》接觸到3名苦主，同為速遞平台「和你送」的司機，最早於去年10月已被「拖糧」，3人被拖欠的薪金由2千元至逾6千元不等。涉事平台的Telegram頻道、Facebook專頁現已關閉，《蘋果》以Telegram及致電涉事平台查詢，惟沒有回覆，電話更無法接通。有苦主表示，對平台「潛水」感失望，認為追回薪金機會渺茫。

Facebook專頁「勞工組」昨日發帖文揭露事件，成員阿細向《蘋果》指，早於半個月前已收到求助，據其了解，至今最少有3名苦主，同樣是透過通訊軟件Telegram群組應徵「和你送」司機，由應徵到分派工作，「和你送」均是以Telegram的客服賬戶與司機溝通，他們從來沒有直接接觸過負責人。

有苦主被拖逾6千元 未追究只因不想黃圈醜事外傳

其中一名苦主何先生表示，他去年年中開始成為「和你送」司機，大約兩個星期左右就會結算一次薪金，一直工作至去年10月中，對方拖延了約半個月仍未「找數」，他遂透過Telegram追討大約2千元的薪金，「佢一開始仲有啲藉口，後尾直情已讀不回」，何先生坦言被拖欠至今，「依家已經放棄咗」。

何先生表示，替「和你送」工作的數個月期間，對方一直「好有心、好有交帶」，認為並非存心拖延，「我覺得佢哋係真手足，亦唔係有心呃人，只係有啲困難」，他坦言對其「潛水」感失望，「我一路唔追究都係唔想俾人見到我哋黃色經濟圈有啲咁嘅醜事。」

另一名苦主阿燃則由去年12月至今年1月工作，「和你送」原本承諾每兩星期支付一次薪金，然而工作近一個月，「由頭到尾都冇出過一蚊，自己反而仲幫佢畀咗好多車場隧道（費）」，被拖欠逾6千元薪金，他表示每日都會發訊息向對方追討，然而其藉口層出不窮，例如是轉數快超過上限、老闆人在美國未能轉賬等，至今個星期初，對方更突然清除所有對話紀錄。

阿燃批評，「和你送」不應以「手足」名義「呃人血汗錢」，他認為黃色經濟圈要靠大家共同維持，此舉不僅破壞眾人努力，更會令越來越多人對黃色經濟圈失望。

曾獲多個黃店頻道推薦 TG表明「暫停營業」

翻查Telegram資料，「和你送（Yellow Courier）」於去年4月設立，曾獲多個黃店頻道推薦，設有Telgram客服賬戶及Facebook賬戶，Telgram現時已註明「暫停營業」，Facebook專頁亦顯示為不存在。記者以「和你送」及「Yellow Courier」等名稱搜尋商業登記及公司註冊紀錄，均無相關登記紀錄。

《蘋果》分別透過Telegram及致電其客服電話向「和你送」查詢，前者沒有回覆，電話則無法接通。

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