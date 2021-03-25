5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件續審，繼母下午繼續自辯，接受控方盤問。主控庭上讀出多條她與丈夫之間的微信對話，包括她向丈夫指「再打驚小朋友成個星期返唔到學」，丈夫卻回覆：「狠打！打！打！打到佢驚！」而從對話中，繼母曾透露女童「個背脊瘀晒，個pat對上腫腫哋」，又指女童雙手有瘀血，其間繼母又投訴謂：「仆街，條臭X又瀨屎。」

案發於2017年8月至2018年1月，首被告與次被告分別是女童Z及男童Y的親父及繼母，兩被告均否認謀殺Z。女童Y則為次被告的親生女兒。

繼母早上自辯時強調「我真係有攞個心嚟錫佢哋」，揚言將兩童視如己出。她於今午再指，起初曾嘗試與兩童溝通，但不獲兩童理睬，因此才憤而打兩人。

兩童搬屋4天已被打

控方則指，繼母由頭到尾均只採取體罰的管教方式。根據兩被告之間的的訊息，兩童搬進新居4日後已經被打。而兩童搬進新居一星期後，繼母已告訴丈夫「再打驚小朋友成個星期返唔到學」，親父卻回覆：「狠打！打！打！打到佢驚！」

控方續指，兩被告亦於同年11月連續三天讓女童挨餓。繼母承認沒有給女童食物，「係做得唔啱」。她其後解釋，女童偶爾會不肯進食，惟自己實不應與女童鬥「硬頸」，不給食物。

繼母指兩童曾聲稱「你煮嘅嘢我唔會食、你煲嘅水我唔會飲、你洗嘅衫我唔會著」，她承認曾綁著兩童，只是不想讓他們搣傷口，以及讓女童不要偷食物；若兩童做好本份，「我咩都會畀佢」。控方質問，繼母不斷讓女童挨餓，卻反過來怪她偷食物，繼母只回答是自己不對。

控方遂讀出兩被告的對話，繼母指女童「成身藤條痕，綁住佢！綁鐵閘！佢做唔到啲咩」，又形容女童「個背脊瘀晒，個pat對上腫腫哋」，又指女童雙手有瘀血。聆訊明續。

【案件編號：HCCC28/20】

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