未能保釋的劉頴匡傳來獄中書信。他形容昔日習以為常的景象已成「最引人入勝嘅風景」，他會認真記住，並重申無悔與港人經歷過一段動人歷史，同時寄語港人保持優雅，毋須自貶或與一切荒謬橫蠻硬碰硬。

於囚車記住沿路習以為常的景象

本身已因參與民主派初選被控違反《國安法》的劉頴匡，明天將就7.1暴動案提訊。劉的女友黃于喬今日公開劉的獄中書信，劉覺得現在每次坐囚車時，沿路見到熟悉的建築物、在巴士站候車的人龍等「曾經習以為常嘅景象」，如今成為「最引人入勝嘅風景」，他會「好認真咁記住每個畫面，恐防將來改變到無法辨認」。

如今身陷囹圄，劉頴匡覺得自己只是由「入紙師」變成「還押師」，「但我從無後悔同香港人經歷過一段動人歷史，我只會後悔自己做得未夠好」，而每當讀到每封朋友的來信，或黃于喬轉述的留言，他就知道自己並不孤單。

「唔好放棄香港」

劉亦重提自己曾以「和平、理性、優雅」形容港人的集會，藉此強調「優雅」是風度、氣質，「優雅」在於「剛柔並濟」、「不亢不卑」，並寄語港人「面對世界一切荒謬橫蠻，香港人無須硬碰硬，亦不必自貶，只要保持一貫嘅優雅，自然高下立見。」最後他說：「唔好放棄香港！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！