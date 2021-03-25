澳門近日有傳媒報道指，澳廣視（TDM）執委會本月10日向其葡文新聞部發出9項規定，要求葡文新聞部員工對於中央政府管治和特區的措施不應散佈相反意見，否則可能會被解僱，最新消息指40名記者中已有最少5人辭職，葡萄牙外交部長席爾瓦近日亦回應指，期望中方遵守澳門的《基本法》及該法所保障的新聞自由。

下達新九條「愛國指引」

澳門傳媒報道，澳廣視高層月中與葡文記者會面，下達包括9項規定的新「愛國」指引，包括傳播和促進愛國主義、愛國愛澳精神、員工「不會散佈違反中央政府政治和特區採取的措施的信息或意見」、支持香港由愛國者管治的原則等，否則可能會被解僱。

澳廣視曾於本月12日及15兩度發聲明回應事件，稱現行編採方針維持不變，又指會遵守澳廣視《新聞編輯手冊》的核心價值，保持準確、客觀、不偏不倚以及公眾利益等，勉勵所有編採人員繼續共同努力，「堅持愛國愛澳原則，履行傳媒應有的社會責任」，而與會編採人員亦認同。惟葡文傳媒葡萄牙廣播電視公司（RTP）引述消息指，最少5名記者在部門要求配合宣傳愛國主義及中央政府政策後，向公司遞交辭職信。

葡外長促保障新聞自由

另外澳廣視葡文台昨晚（24日）播出葡萄牙外交部長席爾瓦的錄音訪問，他在訪問中表示希望中國和葡萄牙一樣尊重澳門《基本法》所保障的新聞自由。澳門行政長官賀一誠日前出席活動被問及事件時亦稱，所有澳門媒體都應愛國愛澳，他本人未下達任何有關媒體的新指引。

澳廣視是由澳門政府全資擁有的公營廣播機構，設有中文和葡文新聞部，澳門大學政府與公共行政系助理教授楊鳴宇接受傳媒訪問時分析指，大部份澳門中文媒體自我審查較嚴重，葡文和英文報道的題材則較多元化，可報道有關遊行示威和學術自由等議題，形容因香港的關係，澳門可能亦受到一些影響，惟相信葡文及英文媒體在當地仍有生存空間。

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