政府在去年11月提出全面整頓訓練學生思考的通識科，甚至將通識科易名，但民建聯立法會議員葛珮帆今日仍堅持提出「徹底改革通識教育科」無約束力議案，矛頭則由原來應取消通識科為必修必考科目，轉至針對通識科教師。葛批評，很多教師的行為和言行令人失望，令家長擔心，批評校園有教師帶頭欺凌警察子女，利用通識科校本教材灌輸其政治思想，帶學生參與違法行為。

葛珮帆發言時指，通識科令很多學生變得越來越偏激，「只懂批評、責罵、投訴，未必懂得明辨是非」，她認為，教育必須回應「師資師德」問題，要令家長安心，如果通識科的教師仍教扭曲的價值觀，對國民身份不認同、對國家不認識，便難以教導學生，她要求教育局交代現時的通識科教師，能否任教改革後的通識科。

梁美芬聲稱有通識老師教「父母身亡 子女可繼承遺產」 令女兒想母親死

經民聯梁美芬發言亦同樣批評部份通識科的教師品格有問題，聲稱他們教學時會使用粗言穢語，甚至指稱會教學生「父母身亡，子女可繼承遺產」，令女兒想母親死亡，這令她感到震驚。

工聯會郭偉强也認同，個別老師失德，刻意「播獨」，又指一些不是「黃絲」的老師，遭同事、學校、學生排擠，令人心寒，擔心這些教師會因此離職。旅遊界姚思榮則指通識科出現「異化」，令別有用心的教師有機會利用課程的灰色地帶乘虛而入，荼毒年輕一代，「先會出現心智未成熟嘅學生破壞社會秩序嘅行為」。

張宇人再促課室裝CCTV監察教師和學校

不斷提倡在課室安裝閉路電視的自由黨張宇人指，通識科因為沒有官方教材，令通識科教師「冇王管」，「鍾意教乜就教乜」，他認為安裝閉路電視可確保教師和學校也被監察，令教師的教導不會偏離教材，在有爭議時更能還教師清白。

教育局局長楊潤雄指，現時的通識科教師應可勝任任教改革後的通識科，又指學校可以調配原本任教通識科的教師可任教其他科目，負責全方位學習活動等非教學工作。

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