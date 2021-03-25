8名被送中港人周一在內地完成服刑後被遣返香港，其中李宇軒家屬控訴至今未能確認其下落，家屬引述懲教署表示無此人，警察也聲稱不清楚李宇軒位置，家人未能知悉李宇軒的情況及還柙安排。《蘋果》已就事件分別向警察公共關係科及懲教署查詢。關注組亦指，包括李宇軒在內的6人於警署內拒絕家人安排之律師，以致他們的案件只能在沒有律師代表下提訊，家人亦未能事先知道提訊情況，但關注組稱暫不便披露6人身份。

30歲的李宇軒昨被落案起訴三項控罪，包括串謀壹傳媒創辦人黎智英等人勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥，並於昨日在西九龍裁判法院提堂。惟李正接受強制隔離而缺席聆訊，亦沒有律師代表出庭，案件押後至本月31日，李須繼續還柙。

李宇軒在內6人拒絕家人安排律師

按照程序李宇軒將會受懲教署看管，惟12港人關注組今日向傳媒表示，至今未能確認他的下落，只知道他拒絕家人安排的律師，並由傳媒報道得知控方向法庭申請將李交予懲教院所看管，和他已與律師會面。

關注組續指，當李宇軒家人向懲教署及警方查詢時，懲教署表示「無此人」，而警察則表示不清楚李宇軒位置，家人亦沒有收到任何懲教署轄下院所通知李宇軒的情況及還柙安排，家人甚感擔憂。關注組促當局向家人確認李宇軒位置，以及他的還柙安排，以便家人可盡早處理李宇軒還柙期間的福利事宜。

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