【本報訊】近年動物棄養個案有上升趨勢，移民潮下更有大量長伴主人左右的寵物慘遭遺棄。漁護署最近向動保組織發信諮詢意見，表示轄下的動物管理中心擬不再接收被棄養的動物，職員亦不會再上門接收動物。有動保組織認為，棄養動物被漁護署接收後多數「死路一條，一係就人道毀滅」，但取消措施或令部份主人將動物遺棄在街上，根本無助改善問題。

漁護署向動保組織發信，表示署方一直採取多管齊下的方式提升香港的動物福利，惟被主人棄養的動物對署方工作帶來重大挑戰。現時寵物主人只要填妥授權書，便可把動物放棄給署方轄下的動物管理中心，或要求中心職員上門接收，中心2019及20年分別接收674及531隻被棄養的動物，當中只有極少數動物獲原主人取回。

漁護署稱，被棄養的動物多患長期病、年老或性情挑釁，不適合再安排領養，因此建議動物管理中心將不再接收被棄養的動物，中心職員亦不會再應要求上門收取動物，期望可鼓勵市民棄養寵物前改變主意，考慮其一輩子的承諾。

除漁護署外，香港愛護動物協會亦會接收棄養寵物，協會回覆本報查詢時表示，截至2020年3月，2019/20年度共有438隻動物經協會程序遭棄養，2018/19年度則有472隻。協會認為漁護署推行新方案應兼顧動物福利，如為患上嚴重疾病的主人作彈性處理，否則擔心會有動物被遺棄在街上，並重申棄養並非解決方法。

倡立法規管飼養者

保護遺棄動物協會負責人范小姐指出，棄養問題歸根究柢是飼養者的責任，「有啲寵物病得好嚴重，主人想慳醫療費咪簽畀漁護署，但最後好多都人道毀滅，對動物好唔公平」。她建議政府應就棄養行為立法，建立硬性規定才能保障動物生活。

另一民間動保組織毛守救援亦接獲漁護署諮詢信件，組織義工陸家捷指出，近月棄養個案持續上升，數字較過往急增超過兩倍，相信與香港政治及經濟環境惡化有關，「以前一個月收三四隻，𠵱家一星期成十幾隻」。他認為漁護署的建議矛盾，署方接收的動物大多「死路一條」，取消安排或令主人將動物隨街遺棄，批評本港動保政策落後，政府一日未就棄養行為立法，任何建議均無助解決問題。網民意見紛紜，有指政府應該從問題根源做起，禁止買賣，禁止繁殖，飼養動物必須絕育及領牌，才可以減少遺棄小動物，而遺棄及虐待動物亦必須重罰。